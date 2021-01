Botega Veneta xóa tài khoản mạng xã hội gây hoang mang giới thời trang

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 10:18 AM (GMT+7)

Nhà mốt thời trang Botega Veneta đã tạo ra một chấn động trọng giới thời trang thế giới bằng cách xóa tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình.

Trong năm qua, Bottega Veneta đã trở thành một trong những thương hiệu lớn nhất trong thế giới xa xỉ với những chiếc túi intrecciato đáng giá được yêu thích trên instagram. Sáng mùng 5/1, những người hâm mộ thương hiệu Ý đã nhanh chóng nhận ra rằng Bottega Veneta đã xóa tài khoản Twitter, Instagram và Facebook, 2,5 triệu người theo dõi và số lượng người theo dõi dường như đã biến mất.

Bước đi táo bạo đã khiến ngành công nghiệp thời trang rơi vào tình trạng hoang mang. Hậu quả của dịch covid-19 đã buộc thế giới thời trang chuyển sang kỹ thuật số hơn khi các nhà thiết kế lựa chọn phương pháp 2-D để giới thiệu bộ sưu tập của họ. Những hạn chế này đã tạo ra một hình thức sáng tạo mới trong việc trưng bày các tác phẩm, chẳng hạn như các cửa hàng kỹ thuật số của Valentino và Burberry, Marc Jacobs áp dụng các kiểu dáng bộ sưu tập Xuân/Hè 2020 và Thu / Đông 2020 cho các nhân vật trong Animal Crossing New Horizons và trò chơi điện tử Afterworld: The Age of của Balenciaga với các nhân vật trình diễn bộ sưu tập Thu/Đông 2021 của thương hiệu. Khi các thương hiệu nỗ lực tạo ra những trải nghiệm "physital" để tiếp thị sản phẩm của họ, thì sự biến mất của Bottega Veneta không thể đến vào một thời điểm xa lạ hơn.

Daniel Lee, Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu, không có tài khoản mạng xã hội và đã cố gắng nâng cao thương hiệu trong mắt công chúng đồng thời tránh xa mạng xã hội. Trước đây, Lee đã làm việc dưới quyền của cựu Giám đốc Sáng tạo của Celine, Phoebe Philo. Philo cũng là một người không gây nhiều ồn ào trong ngành công nghiệp thời trang. Trong thời gian của Lee tại Celine, thương hiệu đã duy trì vị thế uy tín của mình mà không tham gia thương mại điện tử, thương hiệu chủ yếu dựa vào các mối quan hệ cá nhân và người hâm mộ mua sắm tại các cửa hàng.

Nhà mốt có lẽ chỉ đơn giản là đang tái cấu trúc thương hiệu để chuẩn bị trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới. Có thể Bottega Veneta đã cố tình xóa bỏ bản thân trên mạng xã hội để gây ra những làn sóng chấn động trong ngành thời trang.

Tuy nhiên, với việc thời trang đã bão hòa trong lĩnh vực kỹ thuật số trong suốt năm qua, nhà mốt có thể dẫn đầu việc quay trở lại con đường thời trang truyền thống. Trước kỷ nguyên kỹ thuật số, thời trang dựa trên các đề xuất, show diễn thời trang và tạp chí để hiển thị tác phẩm của họ, tập trung vào quyết định mua hàng của khách hàng dựa trên đề xuất có ý nghĩa và hình ảnh được thiết kế nghệ thuật. Đây là một phương pháp thành công được sử dụng trong thời đại kỹ thuật số bởi nhà mốt sang trọng Hermes của Pháp. Mặc dù thương hiệu có các tài khoản truyền thông xã hội đang hoạt động, nhưng nhà mốt lại chọn một cách tiếp cận đơn giản hơn để đặt Hermes ở vị trí cao trong danh sách cạnh tranh.

Sự sang trọng được định nghĩa bởi tính nghệ thuật và tính độc quyền, đây là một bước mà Lee đã thực hiện bằng cách thoát khỏi mạng xã hội. Nó cho phép thương hiệu xây dựng một cơ sở người hâm mộ đích thực hơn vì thương hiệu đã được yêu thích trên mạng xã hội. Làm thế nào để một thương hiệu giữ được danh hiệu sang trọng khi sản phẩm của họ được chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội? Đó là một công thức mới về tính xác thực của thương hiệu trong thời đại dịch bệnh mà Bottega Veneta đang tham gia, ý nghĩa của việc trở nên sang trọng và đáng mơ ước trong thời đại kỹ thuật số.

Điều này không có gì ngạc nhiên vì Lee không phải là một fan hâm mộ của các show diễn kỹ thuật số. Chỉ một nhóm nhỏ những người nổi tiếng được mời xem bộ sưu tập Xuân/Hè 2021 mới nhất “Salon 01 London” tại Nhà hát Sadler's Wells ở London. Tuy nhiên, các bức ảnh và video về xu hướng của mùa sắp tới này lại đến từ khán giả thông thường. Chứng minh cách thương hiệu duy trì cơ sở người hâm mộ uy tín mà không cần tài khoản mạng xã hội.

Thay vì Bottega Veneta cho chúng ta biết cách mua sắm và mặc sản phẩm của họ bằng cách tiếp thị trên mạng xã hội, sức mạnh của một tuyên bố thời trang quay trở lại với người tiêu dùng. Thay vì nhìn lướt qua một cách không mục đích trên một thiết bị điện tử, người hâm mộ của thương hiệu sẽ chú ý nhiều hơn đến các cửa hàng của họ hoặc theo dõi một tín đồ thời trang thể hiện một chiếc clutch vượt thời gian của thương hiệu. Bằng cách đi theo hướng ngược lại, thương hiệu đã cố gắng đẩy mình trở thành một khái niệm mới trong thời trang.

Vậy, có phải Bottega Veneta nói với chúng ta rằng chúng ta cần lấy điện thoại ra khỏi khuôn mặt của mình không? Có lẽ. Nhưng thương hiệu này cũng đang tạo tiền lệ cho các thương hiệu khác trong kỷ nguyên kỹ thuật số thúc giục tất cả chúng ta rời bỏ mạng xã hội. Như bất kỳ xu hướng nào, càng trở nên bão hòa, thị hiếu bắt đầu chuyển dịch theo hướng ngược lại.

