2021: Kỷ nguyên của thời trang xanh, và có đạo đức

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 17:48 PM (GMT+7)

Thời trang bền vững đang là xu hướng hàng đầu hiện tại và trong tương lại. Dưới đây là 8 thuật ngữ về thời trang bền vững bạn cần biết

1. Thời trang có đạo đức và thương mại công bằng

Đạo đức và thương mại công bằng là những thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất liên quan đến thời trang bền vững. Các hoạt động đạo đức và công bằng liên quan đến phúc lợi của những người làm việc trong lĩnh vực thời trang: lao động trẻ em, quyền giới tính, điều kiện làm việc an toàn, hoạt động thương mại công bằng và tất cả các khía cạnh công bằng xã hội khác. Thời trang có đạo đức hướng đến mọi người trong lĩnh vực thời trang và phúc lợi của họ. Thương mại công bằng hướng đến chuỗi cung ứng có đạo đức, cả hai thuật ngữ này đều gói gọn các khía cạnh kinh tế xã hội của ngành thời trang. Cả hai điều khoản đều xem xét các cách thức để cải thiện điều kiện làm việc của những người tham gia vào chuỗi cung ứng thời trang, tiền lương và tìm cách đảm bảo các thông lệ thương mại công bằng.

2. Thời trang xanh thân thiện với môi trường

Các thuật ngữ này được sử dụng để mô tả các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu, ô nhiễm nhựa, chất thải hoặc sử dụng tài nguyên thiếu thận trọng. Ngày nay, hầu hết các thương hiệu thời trang đều sử dụng nhựa và các loại sợi không phân hủy sinh học khác gây hại cho môi trường trên quy mô lớn. Khoảng 70 triệu thùng dầu mỗi năm được sử dụng để sản xuất sợi polyester trong quần áo của chúng ta và những vật liệu làm từ nhựa này cuối cùng sẽ được đưa vào các bãi rác và đại dương, gây ô nhiễm và giết chết động vật khi xâm nhập vào chuỗi thức ăn của chúng. Ngược lại, một công ty thân thiện với môi trường sử dụng bông hữu cơ, bông tái chế, sợi gai dầu, vật liệu từ chai lọ tái chế và các vật liệu sử dụng ít nước khác như Lenzing, Pinatex, Tencel. Hơn nữa, nhờ những tiến bộ gần đây trong vật liệu, chúng ta có sự thay thế của nhựa bằng sợi tự nhiên có thể phân hủy sinh học và các chất thay thế dựa trên thực vật.

3. Thời trang thuần chay và không độc ác

Các hoạt động (và sản phẩm) thời trang thuần chay và không có sự tàn ác lên án việc chăn nuôi và khai thác động vật trong thời trang. Các thuật ngữ này cũng mô tả các sản phẩm được sản xuất mà không sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc động vật hoặc thu hoạch mà không sử dụng các biện pháp tàn ác.

Thời trang thuần chay đề cập đến quần áo và phụ kiện được làm mà không sử dụng bất kỳ vật liệu nào từ động vật. Do đó, thời trang thuần chay cũng không có tính chất tàn nhẫn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng thời trang thuần chay đang bị hiểu sai. Lập luận xuất phát từ ý kiến rằng nhiều nhãn thời trang thuần chay, được PETA chấp thuận, đang sử dụng PVC và các chất thay thế da làm từ nhựa khác được biết là gây ô nhiễm môi trường. Do đó, họ lập luận, thời trang thuần chay cứu động vật bằng một tay và đầu độc chúng bằng tay kia.

Để một thương hiệu thời trang đủ điều kiện là thuần chay thực sự, thương hiệu đó cũng phải chú ý đến tác động môi trường và lượng khí thải carbon. Hầu hết các thương hiệu làm điều này bằng cách sử dụng các chất thay thế da làm từ thực vật, trái cây và các vật liệu hữu cơ khác.

4. Thời trang chậm

Ngoài sản xuất, còn có những "hành vi tiêu thụ và bảo trì" khác làm cạn kiệt tài nguyên của hành tinh, từng chút một. Thuật ngữ thời trang chậm mô tả các quy trình sản xuất chậm và các sản phẩm tạo ra, bằng cách nào đó ở cực đối diện của "thời trang nhanh".

Thời trang chậm được tạo ra bởi các nghệ nhân chuyên nghiệp, do đó từ đồng nghĩa 'thời trang thủ công' được sử dụng để mô tả điều tương tự. Tác động môi trường của thời trang phụ thuộc rất nhiều vào người tiêu dùng có ý thức và thời gian họ sử dụng hàng may mặc.

Với xu hướng thời trang nhanh, hàng may mặc có xu hướng được sử dụng nhiều hơn một nửa so với 15 năm trước. Điều này là do chất lượng vải thấp hơn có chủ ý, nhưng cũng là kết quả của các bộ sưu tập theo mùa bất tận được phát hành bởi ngành thời trang. Nói chung, nếu quần áo được sử dụng trong vài năm, nó sẽ ít tác động đến môi trường hơn so với quần áo được sử dụng một lần rồi bỏ đi. Trên thực tế, một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chỉ giặt và sấy quần jean là 2/3 tổng năng lượng tiêu thụ trong suốt thời gian sử dụng quần jean. Tương tự như vậy đối với đồ lót, khoảng 80% tổng năng lượng sử dụng diễn ra trong quá trình giặt là. Giặt quần áo của bạn, bất kể chúng bền đến mức nào, đều cần đến điện, nước và chất tẩy rửa. Đó là cách chúng ta, âm thầm, làm cạn kiệt và gây ô nhiễm môi trường.

5. Thời trang có thể tái chế và nâng cấp

Thời trang nâng cấp dựa trên việc tái chế, tái sử dụng và thay thế các vật liệu trong thời trang. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc sử dụng vật liệu tái chế cho thời trang, các ý kiến lại trái chiều. Có những ý kiến tranh luận rằng thời trang nâng cấp là một hình thức mới của thời trang xa xỉ. Những người khác cho rằng nâng cấp là một từ mới để chỉ vật liệu tái chế như một loại vật liệu thô mới. Ở một mức độ nhất định, cả hai ý kiến đều đúng, phong trào nâng cấp có nguồn gốc từ thời trang tái chế. Tuy nhiên, khi nói đến thời trang, có một sự khác biệt lớn giữa vật liệu tái chế và vật liệu nâng cấp. Thời trang nâng cấp không chỉ là một cách mới để hồi sinh các loại vải cũ và biến chúng thành quần áo mới. Sản phẩm thời trang nâng cấp cuối cùng luôn là hàng độc và hiếm. Do đó, có thể lập luận rằng thời trang nâng cấp là một hình thức xa xỉ mới. Tuy nhiên, những lợi ích thấy rõ là phương pháp này làm giảm tải áp lực của thời trang đối với trái đất.

6. Thời trang tiết kiệm, hoán đổi, cho thuê

Thường được kết hợp với quần áo cũ, việc hoán đổi hoặc cho thuê quần áo hoặc thời trang tiết kiệm thường được coi là một cách tiếp cận hiệu quả để đạt được tiêu dùng bền vững. Có sẵn trong các tổ chức từ thiện và cửa hàng đồ cũ, tiết kiệm là một cách tuyệt vời để tránh tác động tiêu cực của sản xuất thời trang. Các sản phẩm may mặc đã tồn tại, do đó không cần phải sản xuất lại và do đó, không thải ra khí nhà kính hoặc sử dụng thuốc trừ sâu cho một bộ sưu tập mới.

Tuy nhiên, có một mặt trái của việc tiết kiệm và mua đồ cũ. Trong khi làm điều tốt cho hành tinh, bạn có thể đang làm hại bạn. Vấn đề bắt nguồn từ việc khó đánh giá chất lượng và tình trạng của hàng may mặc mà bạn sẽ mua theo cách này. Một số quần áo làm từ da động vật và nhựa sẽ bắt đầu bị rửa trôi theo thời gian. Những hóa chất độc hại đó ảnh hưởng đến làn da và sự cân bằng nội tiết tố của bạn, vì vậy bạn phải rất cẩn thận với những gì bạn mua.

7. Thời trang quay vòng

Một thuật ngữ gần đây khác là "thời trang quay vòng", và được sử dụng để mô tả các quy trình khép kín giúp tái kết hợp chất thải và vật liệu bị loại bỏ trong sản xuất. Thời trang quay vòng hoạt động bằng cách tái chế polyester và các vật liệu làm từ nhựa khác và đưa chúng trở lại hệ thống sản xuất thời trang.

8. Thời trang có ý thức

Một trong những thuật ngữ gần đây nhất là "thời trang có ý thức", được sử dụng để mô tả sự lựa chọn của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thời trang và vật liệu bền vững từ các nhà thiết kế tôn trọng môi trường, động vật.

