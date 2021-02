Ảnh hưởng từ Covid, các thương hiệu tranh thủ "kiếm chác" dịp Tết Nguyên Đán

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 09:26 AM (GMT+7)

Covid - 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các thương hiệu thời trang bởi vậy họ không thể bỏ qua dịp có thể kích cầu doanh thu.

Các BST nhân dịp Tân Sửu của các thương hiệu lớn

Thương hiệu Versace cho ra mắt bộ sưu tập mới nhân dịp Tết Âm lịch - Tân Sửu 2021.

Năm 2020 với sự bùng phát và lây lan của Covid - 19, thời trang cũng là lĩnh vực nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Nhu cầu mua sắm giảm khiến không ít nhãn hàng lao đao. Tuy nhiên, họ vẫn luôn có cách để thúc đẩy doanh thu như những cửa hàng xe lưu động, gửi trang phục đến nơi ở của người mẫu, thực hiện những buổi chụp hình trực tuyến.

Givenchy cũng không đứng ngoài cuộc chơi ra mắt bộ sưu tập nhân dịp năm mới.

Đặc biệt, các thương hiệu cũng sẽ không bỏ qua các dịp lễ hội để cho ra mắt các bộ sưu tập đặc biệt nhằm kích cầu lượng người mua sắm. Mặc dù các thương hiệu phương Tây không theo âm lịch nhưng theo thông lệ, mỗi khi tới Tết Nguyên Đán người ta lại thấy hàng loạt những bộ sưu tập lấy ý tưởng năm mới theo can chi.

Chỉ tính riêng Trung Quốc - đất nước với số dân đông nhất thế giới lại chịu chi đã là đối tượng khách hàng tiềm năng. Hay Hàn Quốc cũng đang nổi lên như một điểm sáng của thời trang châu Á với thú mua hàng hiệu cũng không kém phần "chịu chơi".

Fendi sử dụng màu đỏ làm màu chủ đạo trong các thiết kế vì màu này mang hàm ý may mắn.

Năm 2021 - Tân Sửu, dễ dàng nhận thấy hình ảnh về chú trâu xuất hiện phổ biến trong các thiết kế. Bên cạnh đó, sắc đỏ - đại diện cho sự may mắn trong văn hóa phương Đông cũng được sử dụng làm tông màu chủ đạo. Không chỉ tập trung vào mặt hàng quần áo, giày, dép, ví, túi xách mang màu sắc năm mới ngập tràn trong các các bộ sưu tập.

Ngành thời trang sẽ làm gì trong năm 2021?

Ngành thời trang không nằm ngoài những biến động do dịch Covid - 19 gây ra.

Trong báo cáo: The State of Fashion 2021: In search of promise in perilous times được đăng tải trên trang web của công ty tư vấn quản lý toàn cầu Mỹ McKinsey, người viết có nêu lên rằng năm 2020, doanh thu của ngành công nghiệp thời trang thấp kỷ lục. Doanh thu giảm tới 93% trong khi năm 2019 chỉ tăng lên được 4%.

Vô số cửa hàng đóng cửa. Chỉ riêng Hoa Kỳ đã có khoảng 20.000 đến 25.000 cửa hàng đóng cửa. Có người cho rằng thời trang là điều gì đó phù phiếm nhưng thực tế đây cũng là ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận cho nền kinh tế toàn cầu cũng như tạo việc làm cho hàng triệu người. Do đó, trình trạng đi xuống này là nghiêm trọng.

Dịch bệnh khiến nhu cầu mua sắm giảm, các cửa hàng ế khách, thiếu doanh thu đến mức đóng cửa.

Người viết báo cáo dự đoán thị trường Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh mẽ trong khi châu Âu có thể tiếp tục giảm do không có lượng khách du lịch. Điều này đặt ra câu hỏi, ngành thời trang sẽ làm gì trong bối cảnh dịch Covid - 19 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Xu hướng mua sắm trực tuyến được xem là khả dĩ nhất trong bối cảnh trên. Ngoài ra vấn đề giao hàng cũng cần được chú ý bởi điều này quyết định không nhỏ đến tâm lý mua hàng của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, ngành thời trang vẫn cho thấy những nỗ lực để thúc đẩy doanh thu trở lại.

Như Wangari Maathai đã từng nói trong bài phát biểu nhận giải Nobel Hòa bình năm 2004 rằng: "Trong lịch sử, có thời điểm mà nhân loại được kêu gọi chuyển sang một trình độ ý thức mới để đạt tới một nền tảng đạo đức cao hơn. Khoảng thời gian mà chúng ta trút bỏ nỗi sợ hãi và trao cho nhau hi vọng. Đó chính là bây giờ".

Ngành thời trang sẽ không đứng yên chịu tổn thất mà sẽ có ứng phó để thúc đẩy phát triển.

Nguồn: http://danviet.vn/anh-huong-tu-covid-cac-thuong-hieu-tranh-thu-kiem-chac-dip-tet-nguyen-dan-5020...