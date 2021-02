Xinh như mơ nhưng người đẹp Hàn Quốc này vẫn bị chê bởi chi tiết “là lạ” trên áo

Người đẹp Hàn Quốc nổi bật với phong cách ăn mặc có gu nhưng mắc lỗi với bộ đồ gợi cảm nhưng chưa tinh tế.

Jin Jin là người mẫu độc quyền của thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc 3CE nổi tiếng.

Jin Jin là người mẫu Hàn Quốc có tiếng trên mạng xã hội Instagram. Đặc biệt, cô còn là người mẫu độc quyền của thương hiệu mỹ phẩm nội địa lớn nhất nhì xứ sở kim chi là 3CE. Bởi vậy, không lấy làm ngạc nhiên khi Jin Jin đã khá quen thuộc trong các shoot hình quảng bá của thương hiệu này.

Nàng mẫu lookbook mặc gì cũng đẹp

Người đẹp chẳng những có ngoại hình khả ái mà còn có vóc dáng chuẩn nên diện gì cũng hợp.

Hiện tại cô đang có hơn 300 nghìn người theo dõi, trong đó có cả chuyên trang sắc đẹp TC Candler. Nàng mẫu xứ Hàn nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, thời thượng chẳng những vậy cô còn sở vóc dáng thon gọn, nhiều đường cong. Nhờ đó, Jin Jin có thể mặc đẹp bất cứ kiểu trang phục nào.

Jin Jin không bó hẹp bản thân trong phong cách gợi cảm hay nhẹ nhàng mà chỉ đơn giản là thời trang.

Cô không theo đuổi hình ảnh gợi cảm mà đơn giản là diện những bộ đồ hợp mốt cũng như phù hợp với phong cách cá nhân. Khi thì Jin Jin lựa chọn những chiếc áo ôm, áo ống, áo croptop kết hợp với quần cạp cao. Khi khác lại diện áo phông, quần jean đơn giản. Cũng có lúc là trang phục thanh lịch như vest, blazer. Dù mặc như thế nào cũng toát lên sự thời thượng.

Nhưng vẫn rơi vào "hố đen" thời trang

Người đẹp bị chê bai vì trang phục để hằn nội y ren kém duyên sau lớp áo co giãn mỏng.

Tuy nhiên, Jin Jin có mắc lỗi với bộ trang phục "điêu khắc" nội y kém duyên khi kết hợp áo thun ôm sát mỏng với quần hot pants. Chiếc áo xuyên thấu hằn rõ nội y ren bị nhận xét là thiếu tinh tế. Kiểu mặc tưởng kín hóa hở này được rất nhiều cô gái Hàn Quốc lăng xê. Họ thường chọn những thiết kế áo co giãn, được may bằng vải mỏng có thể là áo dáng cổ lọ hoặc cổ tròn.

Những chiếc áo ôm sát tôn vòng một đầy đặn của người đẹp Hàn Quốc bị chê thiếu tinh tế.

Trong khi người ta muốn giấu nội y sau trang phục, những người đẹp Hàn Quốc này, trong đó có Jin Jin là muốn để lộ như điêu khắc trên áo. Có người khen phá cách cũng có ý kiến chê phản cảm, nhất là khi cô mặc kiểu nội y ren nhiều chi tiết hằn lên áo nên không được đánh giá cao trong cách mix & match. Chẳng những vậy trang phục còn giãn quá cỡ vì vòng một đầy đặn.

Mặc mốt "điêu khắc" nội y như thế nào?

Không ít lần Jin Jin lăng xê kiểu mốt áo mỏng lộ nội y được các cô gái Hàn Quốc ưa chuộng.

Thông thường, với kiểu mốt lộ nội y các quý cô thương chọn những item có dáng ôm vừa phải, không nên quá ôm sát gây cảm giác "xôi thịt". Vì nội y từ item không lộ diện trở thành món đồ giúp tổng thể thêm nổi bật nên bạn cũng cần chú trọng đến việc tìm một chiếc áo ngực phù hợp.

Với kiểu áo dáng rộng như áo sơ mi voan các nàng có thể phố cùng bralette. Kiểu dáng không gọng, to bản với những đường đi ren tinh tế sẽ giúp set đồ ấn tượng hơn.

Với kiểu áo thun mỏng, các nàng không nên mặc nội y ren vì chúng hằn lên trong không hợp mắt.

Còn với những chiếc áo thun mỏng, dáng ôm được may bằng chất liệu co giãn, bạn nên mặc áo ngực trơn, tránh những chi tiết rườm rà. Ngoài ra, các nàng cũng nên chú ý đến màu sắc. "Tone sur tone" là lựa chọn an toàn nhưng luôn hợp thời. Còn nếu phối theo kiểu tương phản thì cũng nên cân nhắc để tránh việc màu sắc không phù hợp.

Một số hình ảnh khác của người mẫu Jin Jin:

