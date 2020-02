Ham mặc gợi cảm lúc chạy xe, nhiều cô gái hớ hênh, xấu hổ muốn độn thổ trên đường

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 00:12 AM (GMT+7)

Mặc trang phục rườm rà như áo khoác, váy dáng dài khiến những cô gái này gặp phải trường hợp nguy hiểm.

Hình ảnh cô gái ăn mặc gợi cảm bị va chạm xe được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cách đây một thời gian, cư dân mạng có bàn tán về vụ va chạm xe giữa một cô gái đi xe máy với ô tô. May mắn là va chạm nhẹ nên cô chỉ bị ngã xe sau đó được mọi người giúp đỡ. Sau khi loạt ảnh này được đăng tải nhiều người có bình luận về trang phục "mát mẻ" của cô gái trên.

Cô mặc áo hai dây trễ cổ cùng quần short thể thao và khoác ngoài một chiếc áo cardigan mỏng. Trang phục ngắn khiến cô rơi vào trường hợp hớ hênh. Không chỉ vậy, có người còn nói chiếc áo dáng dài của cô quá rườm rà, không an toàn khi mặc tham gia giao thông vì có thể gây vướng, mắc dẫn đến tình huống nguy hiểm.



Cô gái hớ hênh vòng ba do vì mặc trang phục quá ngắn.

Trước đó cũng đã có trường hợp một người bị xe máy điện cuốn váy vào bánh xe. Cụ thể, camera giao thông ở huyện Phượng Đài, thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã ghi lại cảnh cô gái mặc váy vàng bất ngờ trượt ngã xuống đường, nguyên nhân là do do váy của cô cuốn vào bánh xe. Sau đó, một người phụ nữ đã dùng kéo để cắt phần váy bị vướng cho cô.

Cô gái bị mắc váy vào xe dẫn đến việc bị kéo ngã xuống đường.

Cô gái nằm khóc sau khi gặp tình huống nguy hiểm do chính trang phục của mình gây ra.

Ở Việt Nam cũng từng có trường hợp xảy ra tai nạn giao thông vì trang phục rườm rà. Cách đây 2 năm, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn do một chiếc xe máy tăng tốc vướng vào váy chống nắng của người phụ nữ đi sau khiến xe bị mất lái làm người này và xe bị cuốn vào gầm xe tải còn người phụ nữ kia bị văng ra xa.

Tai nạn có thể xảy ra chỉ vì những chiếc áo chống nắng.

Không chỉ xe máy, mặc trang phục rườm ra khi đi xe đạp cũng đã gây ra hậu quả. Một cô gái Trung Quốc đã bị kéo tụt váy, lộ nội y do thân váy vướng vào bánh xe. Rất may không xảy ra va chạm nhưng nó khiến cô gặp tình huống dở khóc dở cười. Cô gái loanh hoay kéo chiếc váy midi khỏi bánh xe đạp nhưng không thể. Nhiều người bình luận, cách duy nhất là phải cắt phần váy kia đi và bày tỏ sự thông cảm với cô.

Chiếc váy dài bị cuốn vào bánh xe khiến cô gái gặp tình huống hớ hênh.

Nên mặc gì khi đi xe máy, xe đạp?

Từ những trường hợp kể trên, có thể thấy không thể sơ suất khi lựa chọn trang phục khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp. Vấn đề không chỉ ở thẩm mỹ mà còn vì lý do an toàn. Bạn nên ăn mặc gọn gàng, tránh những chiếc váy, áo quá dài, được may bằng chất liệu mỏng nhằm tránh việc trang phục mắc vào bánh xe. Nhưng cũng không nên mặc đồ ngắn trên đầu gối vì phản cảm, dễ hớ hênh. Ngoài ra chúng còn gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện, khó chống chân, phản ứng chậm hơn, không xử lý kịp trước tình huống bất ngờ.

Cần chú ý đến trang phục mặc khi tham gia giao thông không chỉ vì lý do thẩm mỹ mà còn cả sự an toàn.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/an-mac-ruom-ra-di-xe-dap-xe-may-nhieu-co-gai-roi-vao-tinh-huong-ngu...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/an-mac-ruom-ra-di-xe-dap-xe-may-nhieu-co-gai-roi-vao-tinh-huong-nguy-hiem-1059602.html