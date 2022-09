5 bộ phim là nguồn cảm hứng bất tận cho trang phục mùa thu

Thứ Ba, ngày 20/09/2022 17:29 PM (GMT+7) Chia sẻ

5 bộ phim là nguồn cảm hứng bất tận cho trang phục mùa thu

'Khi Harry gặp Sally' (1989)

Nữ diễn viên đáng yêu Meg Ryan có tủ quần áo đẹp nhất trong phim mùa thu, đặc biệt là trong vai diễn Sally trong ‘Khi Harry gặp Sally’. Mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng và lớp trang điểm má hồng mang đến cho cô vẻ ngoài cực chất của thập niên 80. Khi được kết hợp thêm với áo len đan, áo sơ mi có cổ và bốt cao đến đầu gối, đó là sự giao thoa giữa thời trang thập niên 80 và thời trang mùa thu. Với xu hướng trang phục cổ điển trở lại, bộ phim này chắc chắn sẽ khơi dậy nguồn cảm hứng cho bạn để tìm kiếm những tác phẩm cổ điển độc đáo đó.

'Tháng 11 ngọt ngào' (2001)

Có lẽ một manh mối từ tiêu đề, Tháng Mười Một Ngọt Ngào là một bộ phim mùa thu giúp bạn lấy lại tinh thần. Do Pat O'Connor đạo diễn, Keanu Reeves và Charlize Theron khắc họa hai nhân vật yêu nhau ở San Francisco. Theron mặc những chiếc áo len đan chunky với đủ mọi màu sắc và những chiếc quần tây nam quá khổ tạo nên sự thoải mái — một tủ quần áo trong phim gần giống với một cuốn lookbook phong cách mùa thu.

'Chạng vạng' (2008)

The Twilight saga là một loạt phim mùa thu tinh túy sẽ giúp bạn luôn vui vẻ trong suốt mùa. Ngoài sức hấp dẫn kỳ lạ, nó còn làm nổi bật phong cách mùa thu theo đúng cách của những năm 2000. Kristen Stewart, người đóng vai Bella Swan, phối áo sơ mi dài tay, áo sơ mi kẻ sọc và áo hoodie zip, những món đồ hoàn hảo nếu bạn muốn có được kiểu dáng hầm hố đậm chất Y2K.

'A Rainy Day in New York' (2019)

Với sự tham gia của Timothée Chalamet và Elle Fanning, A Rainy Day in New York là bộ phim hài lãng mạn hoàn hảo để xem vào một đêm hẹn hò ấm cúng tại nhà. Bộ phim theo chân hai sinh viên đại học trong chuyến thăm của họ đến thành phố New York khi họ cố gắng làm sâu sắc hơn mối quan hệ của họ với nhau. Đầy ắp những chiếc áo len cổ lọ, váy kẻ sọc và blazer nâu, chắc chắn bộ phim này sẽ mang đến cho bạn nhiều ý tưởng phong cách xuất sắc.

'Knives Out' (2019)

Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao Knives Out không chỉ có toàn bộ các nhân vật đáng kinh ngạc mà còn mang đến nhiều cảm hứng về phong cách mùa thu. Daniel Craig, Chris Evans và Ana de Armas chỉ là một số ít trong số rất nhiều người trong dàn diễn viên lớn này có cách kết hợp trang phục mùa thu năng động trong mọi cảnh quay. Khi bộ phim được phát hành vào năm 2019, chiếc áo len đan bằng dây cáp màu ngà của Evan đang thịnh hành trên internet và do đó được bán hết sạch ở tất cả các cửa hàng - một lý do khác khẳng định sự sành điệu của bộ phim này.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/5-bo-phim-la-nguon-cam-hung-bat-tan-cho-trang-phuc-mua-thu-a570584.ht...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/5-bo-phim-la-nguon-cam-hung-bat-tan-cho-trang-phuc-mua-thu-a570584.html