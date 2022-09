Giá Vario 150 đắt hơn gần 15 triệu đồng so với Vario 160

Tháng 2/2022, Vario 160 được bán ra tại Indonesia và chỉ sau đó 1 tháng thì mẫu xe ga này đã được đưa về Việt Nam. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là ở thời điểm hiện tại là tháng 9/2022 giá Vario 160 đang được các đại lý bán ra với giá rẻ hơn hẳn so với Vario 160, cụ thể:

- Vario 150 có giá 69,4 triệu đồng

- Vario 160 có giá từ 54,9 - 61,9 triệu đồng

Nếu so sánh cùng phiên bản CBS thì Vario 150 đang đắt hơn 14,5 triệu đồng so với Vario 160, đây là diễn biến khá lạ khi Vario 150 tại Indonesia cũng được định giá rẻ hơn hẳn so với Vario 160 (Vario 150 có giá từ 1720 USD, còn Vario 160 có giá từ 1798 USD).

Vario 150 (phải) gọn hơn khá nhiều so với Vario 160.

Nguyên nhân của sự chênh giá ngược này có thể là do nhu cầu của người mua với Vario 160 thấp hơn so với người tiền nhiệm. Trước đó ngay khi Vario 160 trình làng thiết kế hầm hố và cồng kềnh của xe vốn đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều bởi lẽ người mua tìm tới Vario bởi sự nhỏ gọn linh hoạt khác biệt so với các dòng xe phân phối chính hãng trong nước. Nên khi ngoại hình mới được cập nhật, rõ ràng nó kém đi sức hấp dẫn khi các Air Blade 160 hay NVX 155 không chỉ có giá bán tốt mà còn được bảo hành chính hãng.

Hơn nữa, việc Vario 150 bị "khai tử" tại Indonesia và mới đây Vario 125 cũng đã ngưng sản xuất khiến lượng cung dòng sản phẩm này không còn nhiều, do đó thuộc hàng khan hiếm trên thị trường, trong khi Vario 160 là mẫu xe mới với lượng cung dồi dào hơn.

Bên cạnh ngoại hình mới, Vario 160 còn sử dụng bộ khung eSAF mới, trang bị thêm cổng sạc USB cùng việc mở rộng kích thước lốp. Thế hệ Vario mới sử dụng khối động cơ eSP+ 157cc mới, sản sinh công suất tối đa tới11,3 kW (15,4 PS) (15.15 mã lực) / 8.500 vòng / phút và mô men xoắn là 13,8 Nm (1,4 kgf, m) / 7.000 vòng / phút. Xe còn được cải thiện về sự an toàn khi trang bị thêm phanh đĩa cho bánh sau, và phiên bản ABS tích hợp chống bó cứng phanh kênh đôi.

