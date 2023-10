Cào cào điện đầu tiên của Honda sắp xuất xưởng

Honda Racing Corporation mới đây đã thông báo chính thức về việc sẽ đưa xe điện CR ELECTRIC PROTO tham gia tại chặng 8 giải đua D.I.D All Japan Motocross Championship 2023, thuộc khuôn khổ Saitama Toyopet Cup được tổ chức tại Off Road Village từ 28 - 29/10.

Đây là lần đầu tiên Honda đưa một chiếc xe điện tham gia vào một giải đua chính thức Chiếc xe sẽ được tay đua Trey Canard (33 tuổi, nhà vô địch 2010 AMA Pro Motocross 250 và hiện là cố vấn của American Honda Motor Co., Inc.) điều khiển.

Mẫu motocross điện vốn đã được Honda giới thiệu từ năm 2017 dưới dạng mô hình Mugen-Honda dinosaur E-Rex. Sau đó, tại Tokyo Motorcycle Show 2019 chiếc xe đã được hoàn thiện và chạy thử trên đường đua thực tế. Việc tham gia vào giải đua chính thức sắp tới cho thấy Honda đã sẵn sàng để đưa mô tô điện của họ xuất xưởng.

Mặc dù sở hữu thiết kế linh hoạt, và có thể nhận ra các trang bị quen thuộc như phuộc Showa, phanh Nissin, lốp Dunlop... nhưng các thông số xung quanh mẫu mô tô điện mới của Honda còn là một bí ẩn. Do đó, chúng ta cần chờ đợi tới buổi ra mắt chính thức của mẫu xe này.

