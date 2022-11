Báo quốc tế sửng sốt vì “Sư tử” Morocco thắng Bỉ, Vương tử UAE phải ngợi khen

World Cup 2022 đang là giải đấu của những cú sốc, ít nhất là tại vòng bảng. Sau khi Saudi Arabia, Nhật Bản và Iran có những thắng lợi đáng nhớ, mới đây đại diện Bắc Phi Morocco đã quật ngã Bỉ 2-0 để duy trì hy vọng lọt vào vòng 2. Đây là chiến thắng đầu tiên tại World Cup của Morocco kể từ năm 1998, khi họ đánh bại Scotland.

Tờ Al Alam với dòng tít "Chiến thắng lịch sử"

Abdelhamid Sabiri và Zakaria Aboukhlal ghi 2 bàn thắng đưa Morocco tạm lên dẫn đầu bảng F trước khi trận Croatia – Canada bắt đầu. Và thắng lợi này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ báo giới quốc tế, nhất là truyền thông châu Phi. Tạp chí African Football giật dòng tít khá kêu: “Sư tử Atlas (dãy núi Atlas nằm ở Bắc Phi) vồ chết ‘Quỷ Đỏ’ (biệt danh của tuyển Bỉ)”.

Tờ Al Alam của Morocco thì có dòng tít đơn giản: “Chiến thắng lịch sử”. Tờ này đã mơ về một tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out, điều mà người dân Morocco đã phải chờ quá lâu: “Chúng ta đã vào tới vòng 2 năm 1986 và chỉ thua đội vô địch Tây Đức. Nhưng sau đó là 3 lần bị loại từ vòng bảng lẫn 5 kỳ World Cup không được tham dự. Giờ là thời cơ tuyệt vời để đạt được thành tích tốt nhất trong lịch sử”.

Thắng lợi to lớn này thậm chí nhận được sự chúc mừng của Thái tử Sheikh Hamdan của Dubai, người coi đây là một niềm tự hào Arab. “Các bạn đã làm cả thế giới Arab tự hào với chiến thắng này. Các bạn là những người anh hùng xứng đáng với chiến thắng”, Thái tử viết trên Twitter.

Thái tử UAE Sheikh Hamdan chúc mừng Morocco trên Twitter

Trong khi đó báo chí phương Tây cũng tỏ ra khâm phục với màn trình diễn của Morocco, đồng thời cho rằng Bỉ chỉ là “Hổ giấy” so với 4 năm trước. Trên tờ The Guardian (Anh), nhà báo Jeff Sachs ở giữa trận đấu đã dự đoán Morocco sẽ thắng dù tỷ số lúc đó đang là 0-0, nhà báo Sachs viết đơn giản lý do: “Họ tràn đầy năng lượng hơn và nhiệt huyết hơn”.

Bài viết sau trận đấu của tờ The Guardian đến từ nhà báo Andy Hunter khen ngợi Morocco là “một đội bóng dũng cảm”. Hunter nhắc lại lời bình luận của Kevin De Bruyne rằng Bỉ không có cơ hội vô địch: “Kevin đã đúng. Morocco quyết tâm và quyết đoán, Bỉ thiếu ý tưởng và chân đeo chì. Người Bỉ đã từng có một thế hệ vàng, nhưng giờ đó là một thế hệ già”.

Còn tờ The Independent chỉ trích Bỉ “Thiếu sự hào hứng, thiếu tính giải trí, và thiếu luôn khả năng lọt vào vòng sau”. Tờ này nhìn vào đội hình Bỉ cả 2 trận và cho rằng Roberto Martinez dù có thay đổi thế nào, Bỉ lúc này vẫn đang như một tập thể rệu rã: “Họ đã thay đổi nhưng bộ mặt mốc meo vẫn thế. Sự sa sút là không thể tránh khỏi”.

World Cup 2022 Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022? ĐT Anh ĐT Đức Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Argentina Pháp Hà Lan ĐT Bỉ ĐT Brazil ĐT khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bao-quoc-te-sung-sot-vi-su-tu-morocco-thang-bi-vuong-tu-uae-ph...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bao-quoc-te-sung-sot-vi-su-tu-morocco-thang-bi-vuong-tu-uae-phai-ngoi-khen-c28a43557.html