Tỷ giá USD hôm nay 18/2: Bật tăng từ đáy

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 07:15 AM (GMT+7)

Nhiều thông tin tốt hỗ trợ cho đồng bạc xanh.

Rạng sáng ngày 18/2 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD trên thị trường quốc tế đạt 90.920 điểm, tăng 0.417 điểm, tương đương tăng 0.46%.

Chiến lược gia MUFG cho biết giá dầu thô tăng mạnh cùng với những tiến triển trong việc sản xuất và sử dụng vắc-xin Covid-19 đã thúc đẩy triển vọng tích cực đối với các nền kinh tế lớn, từ đó hỗ trợ tâm lí thị trường tài chính.

Đáng chú ý hơn, sự suy yếu của đồng bạc xanh diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng - một yếu tố trước đây thường hỗ trợ cho đồng USD.

Nhà phân tích tiền tệ Moh Siong Sim của Ngân hàng Trung ương Singapore nhận định nhiều yếu tố hiện tại đang phản ánh bức tranh tươi sáng về triển vọng phục hồi đồng bộ của nền kinh tế trên toàn cầu, đó là lí do tại sao thị trường chứng kiến sự lao dốc của đồng USD.

Tâm trạng tích cực của giới giao dịch cũng kéo theo đồng yen Nhật, một loại tiền tệ an toàn khác, giảm qua mức trung bình động 200 ngày so với đồng bạc xanh và chạm mức thấp nhất trong nhiều năm so với đồng euro, đồng đô la Úc và đồng franc Thụy Sĩ.

Đồng USD tăng tốt

Tại thị trường Việt Nam, ngày 17/2 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.122 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.766 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 22.840 – 22.910 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.087 – 23.120 VND/USD.

Giá USD tự do ở mức 23.550 - 23.750 VND/USD.

