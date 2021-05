Tỷ giá USD hôm nay 14/5: Bất ngờ tăng, xu hướng khó đoán định

Theo Fed, đây vẫn chưa phải là lúc tăng lãi suất.

Rạng sáng ngày 14/5 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 90.763 điểm, tăng 0.038 điểm, tương đương tăng 0.04%.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng lên.

Bộ Lao động công bố số liệu lạm phát cao hơn hẳn so với dự báo của các nhà kinh tế. Mặt bằng giá cả tháng 4 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,8% so với tháng liền trước, cao hơn nhiều so với ước tính của các chuyên gia của Dow Jones tương ứng là 3,6% và 0,2%.

Điều này củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh vì thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất để dập tắt lạm phát. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cam kết giữ lãi suất ổn định và để lạm phát tăng cao hơn trong một thời gian tới.

Mazen Issa, Chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại TD Securities nhận định đồng USD sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ vững lợi nhuận khi mà Fed chưa có ý định thay đổi chính sách dù báo cáo CPI đã phản ánh các áp lực khi thị trường mở cửa trở lại

Đồng USD lại tăng

Ngày 13/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.168 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.793 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.930 – 22.960 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.140 – 23.166 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.220 - 23.300 VND/USD.

