Tỷ giá USD hôm nay 1/10: Giảm nhẹ trước số liệu mới về kinh tế

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 112,160, giảm 0,04% vào lúc 7h23 ngày 1/10 theo giờ Việt Nam.

Kinh tế Mỹ được cho là rơi vào suy thoái, dù số liệu cho thấy, số người lần đầu nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua tại Mỹ giảm về mức 193.000, thấp hơn so với mức dự báo 215.000.

Các nhà đầu tư cũng tiếp nhận dữ liệu cho thấy GDP của Mỹ đã giảm 0,6% hàng năm trong quý II/2022. Trong quý I/2022, tăng trưởng GDP của Mỹ giảm tới 1,6%.

Số liệu do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố sáng 30/9 cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 tăng 0,3% so với tháng liền trước. Nếu không kể giá năng lượng và lương thực, chỉ số PCE lõi (core) tăng 0,6% so với tháng 7, cao hơn mức 0,5% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.

So với cùng kỳ năm ngoái, PCE tăng 6,4% còn core PCE tăng 5%. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt ưa thích số liệu lạm phát tính theo core PCE (đã loại bỏ giá lương thực và năng lượng nhiều biến động) khi hoạch định chính sách tiền tệ.

Việc lạm phát PCE tháng 8 cao hơn kỳ vọng và lớn gấp nhiều lần mức mục tiêu dài hạn 2%/năm của Fed cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải tiếp tục nâng mạnh lãi suất để kìm hãm đà tăng của giá cả.

Đồng USD vẫn giảm

Ngày 30/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mức 23.400 VND/USD, tăng mạnh 29 đồng so với mức niêm yết sáng qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tăng 225 đồng lên mức 23.925 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.650 – 23.710 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.960 – 23.990 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.100 - 24.200 VND/USD.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ty-gia-usd-hom-nay-1/10-giam-nhe-truoc-so-lieu-moi-ve-kinh-te-c6a13575.html