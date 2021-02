Những người làm công việc này, đếm tiền mỏi tay ngày cận tết

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 05:00 AM (GMT+7)

Trong khi các hàng kinh doanh hoa, cây cảnh chơi Tết khóc dở mếu dở do ế ẩm thì người làm công việc này lại đếm tiền mỏi tay trong những ngày cận Tết.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 tái phát, mọi hoạt động văn hoá tập trung đông người đều tạm dừng, một số địa phương có bệnh nhân Covid-19 đã hạn chế việc di chuyển, nhu cầu chơi hoa dịp Tết do đó cũng giảm đi. Nhiều nhà vườn trồng hoa cây cảnh cũng như những hộ kinh doanh hoa Tết đã bị ảnh hưởng rất nhiều, ít thì hàng trăm triệu đồng và nhiều tới tới vài tỷ đồng.

Những tiệm rửa và tân trang xe ô tô, xe máy làm không hết việc dịp cận Tết

Tuy nhiên, cũng trong những ngày cận Tết này những người làm công việc rửa xe và tân trang ô tô - xe máy lại làm không hết việc, càng cận tết lượng công việc lại càng nhiều. Thậm chí nhiều nơi đã phải từ chối khách do lượng xe đến rửa sạch, hút bụi, bảo dưỡng tăng gấp đôi, gấp ba. Hiện, giá rửa xe ô tô dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/lượt, xe máy từ 40.000 - 60.000 đồng/lượt.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 9/2 (28 tháng chạp), mặc dù trời đổ mưa rào diện rộng nhưng dọc các con phố lớn ở Hà Nội như Nguyễn Chánh, Nguyễn Khánh Toàn, Lạc Long Quân, Trần Thái Tông, Nguyễn Trãi,… các tiệm rửa, bảo dưỡng xe đều chật kín khách. Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, thượng khách đến quán đều phải ngồi xa nhau, giãn cách theo quy định.

Anh Nguyễn Văn Trường (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cho biết, theo thói quen, cứ cuối năm anh lại mang xe ra tiệm gần nhà rửa và bảo dưỡng xe. Được biết, nhà anh có một ô tô và 2 xe máy nên để không phải đợi, anh chủ động đưa xe ra quán từ sáng sớm. Tổng chi phí anh phải bỏ ra để rửa xe là 280.000 đồng, trong đó, giá rửa xe ô tô là 200.000 đồng/lượt, xe máy là 40.000 đồng/lượt.

"Thực ra, giá rửa xe ngày Tết đắt cũng phải vì quán phải thuê thêm nhân công thời vụ giá cao. Tôi thấy giá này là hợp lý bởi 200.000 đồng đã bao gồm tiền rửa xe, quét dọn, tút tát lại nội thất" - anh nói.

Cũng theo anh Trường, thông thường, dịch vụ rửa xe chỉ mở cửa từ lúc 9h - 19h nhưng vào ngày giáp Tết thì hoạt động từ 6h sáng cho đến khi hết khách. Nếu ai không có thời gian đợi thì tiệm sẽ phát cho mỗi người một phiếu chờ, hẹn giờ đến lấy.

Càng cận tết, giá dịch vụ tăng gấp rưỡi thậm chí gấp đôi nhưng nhiều khách hàng cũng sẵn lòng

Lý giải về việc tăng giá dịch vụ rửa xe trong những ngày cận Tết, ông Nguyễn Văn An, chủ hàng rửa xe trên đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, phí vệ sinh xe dịp gần Tết tăng giá là do thời điểm này, một số nhân công về quê, cửa hàng phải thuê nhân công thời vụ giá cao. Gần đây, do dịch Covid-19 quay trở lại, nhiều người đã bỏ việc để về quê sớm hơn thường lệ, khiến một số tiệm rửa xe rất khó khăn trong tìm kiếm nhân công mới.

"Mỗi công đoạn làm sạch xe sẽ có mức giá khác nhau. Chẳng hạn, rửa xe bên ngoài ngày thường có giá 50.000-70.000 đồng tùy loại; rửa gầm xe 30.000-50.000 đồng; hút bụi 30.000-40.000 đồng...

Đến tháng Tết thì giá sẽ tăng theo tuần. Tuần đầu của tháng 12 âm lịch, giá tăng 10%-20%, tuần tiếp theo tăng 30%-40%, tuần thứ ba tăng 80%-70% và 4 ngày giáp Tết tăng gấp đôi" - ông An cho biết.

Do lượng công việc tăng cao, nhiều tiệm rửa xe phải thuê thêm nhân viên thời vụ

Anh Dũng, chủ một tiệm rửa xe khác trên Đường Láng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, từ 25 tháng Chạp, lượng khách đến quán anh tăng vọt. Ngày cao điểm, anh rửa 80 - 100 ô tô, 150 - 200 xe máy. Để kịp tiến độ, anh phải huy động toàn bộ nhân viên ở cửa hàng tăng ca và hứa trả lương gấp đôi ngày thường.

"Năm nay, tiệm tôi phải thuê thêm 2 nhân viên thời vụ vì một số anh em nhà xa đã xin về quê trước. Trong khi đó, lượng xe thì tăng nên tôi ngoài lúc bận thì cũng lao vào phụ giúp mọi người" - anh chia sẻ.

Theo anh Dũng, ngoài rửa xe thì những ngày cận Tết, thượng khách đến quán còn gọi cả dịch vụ tân trang, thay dầu nhớt, thay lốp cho xe.

Cũng vì lượng khách quá đông, nhiều khách hàng thậm chí phải đồng ý để xe lại giữ chỗ cho ngày hôm sau.

“Đây đều là những mẫu xe sang trọng đòi hỏi nhiều thời gian để hoàn thiện việc bảo dưỡng, tân trang nên không thể làm nhanh được” – anh Dũng nói thêm.

Khách xếp hàng từ sáng tới tối muộn, ước tính mỗi ngày trong dịp cận Tết, tiệm anh thu về cả trăm triệu đồng.

Nhiều khách hàng chấp nhận "xếp hàng" chờ lấy xe sang ngày hôm sau

Không chỉ tại Hà Nội, các cơ sở rửa, sửa chữa và bảo dưỡng xe tại các địa phương cũng gặp tình trạng này. Ghi nhận tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), một trung tâm chăm sóc xe với nhiều cơ sở cũng bị quá tải. Hầu hết các khách hàng đều sử dụng dịch vụ đánh bóng sơn, dọn nội thất, rửa dọn khoang máy... để chiếc xe trông mới và sạch đẹp hơn.

Đại diện trung tâm này, anh Thái An cho biết: "Cuối năm nhiều người bận rộn thậm chí không có thời gian mang xe đến, chúng tôi sẵn sàng cử nhân viên đến nhận xe về làm sau đó giao xe tại nhà cho khách".

