Mariah Carey kiếm bao nhiêu tiền từ ca khúc "All I Want for Christmas Is You"?

Ca khúc "All I Want for Christmas Is You" mang lại bao nhiêu tiền cho Mariah Carey mỗi năm?

Theo ước tính của Billboard, trong năm 2022, Mariah Carey kiếm được từ 2,7 triệu đến 3,3 triệu USD từ lượt tải xuống và phát trực tuyến ca khúc "All I Want for Christmas Is You". Số tiền này chưa tính đến các nguồn thu khác như chương trình truyền hình Giáng sinh hay các hợp đồng quảng cáo.

Kể từ khi ra mắt vào năm 1994, bài hát này đã thu về khoảng 103 triệu USD. Trong đó, chỉ riêng trên Spotify, ca khúc đã đạt hơn 2 tỷ lượt phát, tạo ra doanh thu khoảng 9,8 triệu USD từ tiền bản quyền.

Mariah Carey được hưởng lợi lớn từ bài hát bởi cô không chỉ là ca sĩ thể hiện mà còn đồng sáng tác và đồng sản xuất cùng Walter Afanasieff. Điều này giúp cô nhận tiền bản quyền từ cả hai nguồn: quyền sáng tác nhạc và quyền ghi âm.

Theo các chuyên gia, Carey có thể nhận từ 20% đến 90% doanh thu ghi âm, tùy thuộc vào thỏa thuận hợp đồng với hãng thu âm. Trong khi đó, bản quyền sáng tác nhạc thường được chia nhỏ cho các nhà xuất bản và đồng tác giả, nhưng Carey vẫn chiếm một phần lớn do vai trò đa dạng của cô trong quá trình sản xuất bài hát.

Hệ thống bản quyền âm nhạc rất phức tạp, với tiền bản quyền được chia cho nhiều bên như tác giả, nhà xuất bản, ca sĩ, nhà sản xuất và hãng thu âm. Theo Billboard, trong năm 2022: Bản ghi âm ca khúc mang lại 5,3 triệu USD, trong đó Carey nhận khoảng 1,9 triệu USD. Bản quyền sáng tác mang lại 3,2 triệu USD, với Carey hưởng khoảng 1,6 triệu USD, tùy thuộc vào thỏa thuận chia sẻ cùng Afanasieff và các nhà xuất bản.

Ngoài ra, Carey còn thu nhập từ các phiên bản cover bài hát, vốn được hơn 150 nghệ sĩ khác nhau thể hiện, cũng như các bản phát trên TV, radio và không gian công cộng.

Bài hát này sẽ tiếp tục mang lại thu nhập bao lâu cho Mariah Carey?

Ca khúc này đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu nhờ giai điệu bắt tai, thông điệp tích cực và sự xuất hiện đều đặn mỗi dịp Giáng sinh. Kể từ năm 2016, bài hát liên tục giữ vị trí số 1 toàn cầu trên Spotify vào ngày Giáng sinh.

Tại Mỹ, lượt phát trực tuyến ca khúc tăng từ 167 triệu lượt năm 2019 lên 249 triệu lượt năm 2023, theo thống kê của Luminate. Đây là minh chứng cho sự phổ biến ngày càng tăng của bài hát.

Theo luật bản quyền tại Mỹ, các tác phẩm phát hành sau ngày 1/1/1978 được bảo vệ trong suốt cuộc đời tác giả và thêm 70 năm sau khi tác giả qua đời. Trong trường hợp tác phẩm có nhiều tác giả như "All I Want for Christmas Is You", bản quyền sẽ hết hạn sau khi tác giả cuối cùng qua đời.

Điều này đồng nghĩa với việc gia đình Carey sẽ tiếp tục nhận tiền bản quyền từ bài hát trong nhiều thập kỷ tới, trước khi ca khúc trở thành tài sản công cộng, giống như các bài hát Giáng sinh kinh điển "Jingle Bells" hay "We Wish You a Merry Christmas".