Muốn tóc mượt, dày bóng khỏe như quảng cáo chớ quên những vitamin này

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 19:01 PM (GMT+7)

Những loại vitamin này rất cần cho sự phát triển của tóc.

Nhiều người coi mái tóc khỏe mạnh là dấu hiệu của sức khỏe hoặc sắc đẹp. Trên thực tế, nhiều sự thiếu hụt dinh dưỡng có liên quan đến rụng tóc.

Trong khi các yếu tố như tuổi tác, di truyền và nội tiết tố cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc, thì việc hấp thụ chất dinh dưỡng tối ưu là chìa khóa.

Dưới đây là 5 loại vitamin và 3 chất dinh dưỡng khác có thể quan trọng cho sự phát triển của tóc.

1. Vitamin A

Tất cả các tế bào cần vitamin A để phát triển. Điều này bao gồm tóc, mô phát triển nhanh nhất trong cơ thể con người.

Vitamin A cũng giúp các tuyến da tạo ra chất nhờn gọi là bã nhờn. Bã nhờn dưỡng ẩm da đầu và giúp tóc khỏe mạnh.

Chế độ ăn uống thiếu vitamin A có thể dẫn đến một số vấn đề, bao gồm rụng tóc.

Mặc dù điều quan trọng là phải bổ sung đủ vitamin A nhưng quá nhiều có thể gây nguy hiểm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng quá liều vitamin A cũng có thể góp phần gây rụng tóc.

Khoai lang, cà rốt, bí ngô, rau bina và cải xoăn đều chứa nhiều beta-carotene, được chuyển thành vitamin A.

Vitamin A cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như sữa, trứng và sữa chua. Dầu gan cá tuyết là một nguồn đặc biệt tốt.

2. Vitamin nhóm B

Một trong những loại vitamin tốt nhất được biết đến để tăng trưởng tóc là vitamin B được gọi là biotin.

Các nghiên cứu liên kết sự thiếu hụt biotin với rụng tóc ở người.

Mặc dù biotin được sử dụng như một phương pháp điều trị rụng tóc thay thế nhưng những người bị thiếu hụt sẽ có kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, sự thiếu hụt là rất hiếm vì nó xuất hiện tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm.

Ngoài ra còn thiếu dữ liệu về việc liệu biotin có hiệu quả đối với sự phát triển của tóc ở những người khỏe mạnh hay không.

Các vitamin B khác giúp tạo ra các tế bào hồng cầu, mang oxy và chất dinh dưỡng đến da đầu và các nang tóc. Những quá trình này rất quan trọng đối với sự phát triển của tóc.

Bạn có thể nhận được vitamin B từ nhiều loại thực phẩm, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, hạnh nhân, thịt, cá, hải sản và các loại rau xanh đậm.

Ngoài ra, thực phẩm động vật là nguồn cung cấp vitamin B12 duy nhất. Vì vậy, nếu bạn đang theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay , hãy cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung.

3. Vitamin C

Các gốc tự do có thể ngăn chặn sự phát triển và khiến tóc bạn bị lão hóa.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, cơ thể bạn cần vitamin C để tạo ra một loại protein được gọi là collagen - một phần quan trọng của cấu trúc tóc. Vitamin C cũng giúp cơ thể bạn hấp thụ sắt, một khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của tóc.

Dâu tây, ớt, ổi và trái cây họ cam quýt đều là những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.

Vitamin C cần thiết để tạo ra collagen và có thể giúp tóc không bị lão hóa. Các nguồn tốt bao gồm ớt, trái cây họ cam quýt và dâu tây.

4. Vitamin D

Mức độ thấp của vitamin D có liên quan đến chứng rụng tóc, một thuật ngữ kỹ thuật để chỉ rụng tóc.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vitamin D có thể giúp tạo ra các nang mới - những lỗ chân lông nhỏ trên da đầu, nơi tóc mới có thể mọc.

Vitamin D được cho là có vai trò trong việc sản xuất tóc, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào các thụ thể vitamin D. Vai trò thực sự của vitamin D đối với sự phát triển của tóc vẫn chưa được biết rõ.

Điều đó nói rằng, hầu hết mọi người không nhận đủ vitamin D và có thể bạn vẫn nên tăng lượng ăn vào.

Cơ thể bạn sản xuất vitamin D thông qua tiếp xúc trực tiếp với tia nắng mặt trời. Các nguồn cung cấp vitamin D trong chế độ ăn uống tốt bao gồm cá béo, dầu gan cá, một số loại nấm và thực phẩm tăng cường.

5. Vitamin E

Tương tự như vitamin C, vitamin E là một chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa stress oxy hóa.

Trong một nghiên cứu, những người bị rụng tóc đã tăng 34,5% sự phát triển của tóc sau khi bổ sung vitamin E trong 8 tháng.

Hạt hướng dương, hạnh nhân, rau bina và bơ đều là những nguồn cung cấp vitamin E.

6. Sắt

Sắt giúp các tế bào hồng cầu mang oxy đến các tế bào của bạn. Điều này làm cho nó trở thành một khoáng chất quan trọng cho nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm cả sự phát triển của tóc.

Thiếu sắt, gây thiếu máu, là nguyên nhân chính gây rụng tóc. Nó đặc biệt phổ biến ở phụ nữ.

Thực phẩm giàu chất sắt bao gồm nghêu, sò, trứng, thịt đỏ, rau bina và đậu lăng.

7. Kẽm

Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và sửa chữa mô tóc. Nó cũng giúp giữ cho các tuyến dầu xung quanh nang lông hoạt động tốt.

Các nghiên cứu cho thấy bổ sung kẽm làm giảm rụng tóc do thiếu kẽm.

Tuy nhiên, có một số báo cáo giai thoại rằng việc bổ sung với liều lượng quá cao cũng có thể góp phần gây rụng tóc.

Vì lý do này, tốt hơn là bạn nên bổ sung kẽm từ thực phẩm nguyên chất. Thực phẩm giàu kẽm bao gồm hàu, thịt bò, rau bina, mầm lúa mì, hạt bí ngô và đậu lăng.

8. Chất đạm

Tóc được tạo ra gần như hoàn toàn từ protei . Tiêu thụ đủ rất quan trọng cho sự phát triển của tóc.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy thiếu hụt protein có thể làm giảm sự phát triển của tóc và thậm chí dẫn đến rụng tóc.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu protein thực tế là cực kỳ hiếm ở các nước phương Tây.

Bạn có nên dùng thuốc bổ tóc?

Thực phẩm là nguồn cung cấp vitamin cần thiết nhất cho sự phát triển của tóc.

Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp đủ trong chế độ ăn uống của mình, các chất bổ sung có thể hữu ích.

Theo nghiên cứu, chất bổ sung hoạt động tốt nhất ở những người đã bị thiếu.

Hơn nữa, liều lượng lớn vitamin và khoáng chất có thể gây hại nếu bạn không thiếu. Vì vậy, hãy làm việc với bác sĩ để xác định xem bạn có bị thiếu chất hay không.

Nguồn: http://danviet.vn/muon-toc-muot-day-bong-khoe-nhu-quang-cao-cho-quen-nhung-vitamin-nay-502020188...Nguồn: http://danviet.vn/muon-toc-muot-day-bong-khoe-nhu-quang-cao-cho-quen-nhung-vitamin-nay-5020201881923171.htm