Món canh thuần Việt dưỡng da và tóc của Huỳnh Thanh Tuyền

Món canh của cựu người mẫu gồm nguyên liệu chính là xương, củ sen, lạc, hành tây, rau thơm... Sau khi sơ chế sạch, cô đem hầm xương với muối, thêm hành tây, hành ta, gừng, gốc rau mùi để nước dùng thêm thơm ngon. Tiếp đến, cô cho lạc sống cùng củ sen cắt lát vào ninh tới khi mềm.

Huỳnh Thanh Tuyền chia sẻ món canh xương ninh cùng củ sen, lạc

Quá trình nấu, Huỳnh Thanh Tuyền chú trọng hớt bọt để nước dùng trong và đẹp mắt. Khi ăn, bà mẹ nổi tiếng thêm hành lá, rau mùi cắt nhỏ. Không chỉ là món ăn ngon trong bữa cơm hàng ngày, công thức canh của Huỳnh Thanh Tuyền còn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe làn da, mái tóc của phụ nữ.

Nước xương hầm

Xương heo hoặc gà sau khi ninh nhiều giờ sẽ giải phóng collagen cùng các loại vitamin và axit amin. Tiêu thụ điều độ nước xương hầm góp phần bổ sung hàm lượng collagen lý tưởng cho cơ thể. Collagen không chỉ bảo toàn độ đàn hồi, làm chậm tốc độ xuất hiện dấu hiệu lão hóa cho làn da mà còn giúp mái tóc và móng tay, móng chân chắc khỏe, giảm gãy rụng.

Món canh của Huỳnh Thanh Tuyền gồm toàn nguyên liệu dễ mua, dễ làm.

Củ sen

Loại thực phẩm này rất giàu vitamin C - chất chống oxy hóa giúp kích thích quá trình sản xuất collagen trong cơ thể, nhờ đó bảo toàn làn da săn chắc, mái tóc khỏe. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp giảm bớt tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra, nhờ đó kìm hãm tốc độ lão hóa. Thường xuyên thêm củ sen vào chế độ ăn còn tốt cho máu, giúp tăng lưu thông tuần hoàn máu, góp phần dưỡng da tươi tắn, hồng hào, đưa dưỡng chất đến các nang tóc hiệu quả hơn.

Lạc (đậu phộng)

Lạc chứa nhiều biotin hay còn gọi là vitamin H hoặc vitamin B7. Đây là một trong những thành phần quan trọng, kích thích sự phát triển của tế bào mới, giúp nuôi dưỡng tóc mọc nhanh và chắc khỏe hơn. Với làn da, lạc chứa nhiều axit béo Omega-3 có tác dụng dưỡng ẩm, duy trì độ mềm mịn cho làn da, từ đó hạn chế tốc độ xuất hiện nếp nhăn, vết chân chim.

Từng rụng tóc nhiều đến mức ám ảnh do nguyên nhân chủ yếu từ chế độ sinh hoạt, ăn uống cũng như chăm sóc chưa đúng cách, hiện Huỳnh Thanh Tuyền có mái tóc đen óng ả, dày dặn.

Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, từng là chân dài đình đám. Cô được yêu thích nhờ gương mặt đẹp, má lúm duyên dáng, hình thể chuẩn, chiều cao 1,77 m. Giữa thập niên 2000, mỹ nhân liên tục góp mặt trong các show thời trang lớn và chụp nhiều bộ ảnh bikini. Cô từng đoạt giải "Thí sinh có nụ cười đẹp nhất" tại Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, giải vàng Ngôi sao người mẫu thế hệ mới 2008, giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, được đề cử thi Hoa hậu Bikini quốc tế 2009.

Tháng 10/2009, Thanh Tuyền lên xe hoa với tiến sĩ nghệ thuật Nguyễn Quang Minh - người sở hữu công ty sản xuất nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng. Sau đám cưới, cô rút khỏi showbiz, sống kín tiếng. Vợ chồng cô hiện có 4 con, gồm ba trai, một gái.