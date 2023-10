Bí quyết chăm sóc tóc mùa lạnh mềm mượt như salon

Không chỉ làn da, mái tóc cũng là bộ phận chịu nhiều ảnh hưởng do thời tiết hanh khô. Một mái tóc suôn mượt giúp bạn trông trẻ hơn tuổi cũng như dễ dàng tạo kiểu cho phù hợp với gương mặt những khi cần.

Để có mái tóc bóng khỏe, mềm mại như được chăm sóc ngoài salon, bạn gái nhất định phải lưu ý một vài điều trong quy trình chăm sóc.

Giảm nhiệt cho mái tóc

Sử dụng nước nóng để gội đầu hay máy sấy với mức nhiệt cao nhất để làm khô tóc là thói quen khó bỏ của nhiều bạn gái trong mùa lạnh. Tuy nhiên, đây lại là những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng khô xơ, gàu ngứa ở cả tóc lẫn da đầu. Lúc này, mái tóc do chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ trở nên xơ rối, khó vào nếp, đặc biệt nghiêm trọng hơn ở những mái tóc đã qua xử lý hóa chất như uốn, nhuộm. Thay vì nước nóng, bạn nên dùng nước ấm hoặc mát để gội đầu, sấy tóc với mức nhiệt trung bình hoặc dùng chế độ sấy mát và chỉ cần làm khô tóc khoảng 80%.

Dưỡng tóc vào buổi tối

Cũng như da, buổi tối là thời điểm tóc được nghỉ ngơi, phục hồi. Do đó, bạn nên tạo cho mình thói quen thoa tinh dầu dưỡng tóc trước khi đi ngủ. Để tóc được nuôi dưỡng sâu, hãy ưu tiên các sản phẩm chứa thành phần tốt cho tóc như dầu argan, dầu dừa, dầu macadamia… Trước khi thoa dầu dưỡng, hãy dùng lược mềm, chải đều từ chân đến ngọn tóc. Khi chải đầu, lớp dầu tự nhiên trên da đầu sẽ được phân bổ đều đặn, giúp mái tóc bóng khỏe một cách tự nhiên.

Bổ sung vitamin C

Vitamin C nổi tiếng với đặc tính chống oxy hóa, thường được thêm vào các sản phẩm skincare nhằm giúp phái đẹp có làn da ít chịu tác động của thời gian. Với tóc, vitamin C cũng quan trọng không kém. Thành phần này giúp ngăn chặn tổn thương gây ra bởi các gốc tự nhiên, khắc phục tình trạng tóc rụng, tóc thưa. Bạn có thể bổ sung vitamin C cho tóc bằng các sản phẩm như dầu gội, dầu ủ, dầu dưỡng hoặc đơn giản nhất là chăm ăn một số loại trái cây họ cam quýt, quả mọng hoặc rau có lá màu xanh đậm. Đây đều là các nguồn thực phẩm chứa lượng vitamin C lớn, dễ hấp thụ, tốt cho cả da và tóc.

Đội mũ khi ra ngoài

Một chiếc mũ len hoặc mũ dạ đội khi ra ngoài không chỉ giúp giữ ấm, làm đẹp, mà còn bảo vệ mái tóc tránh khỏi sự tác động của tia tử ngoại, không khí lạnh và khô đặc trưng của mùa Thu Đông. Bạn cũng có thể dùng những chiếc khăn xinh xắn như món phụ kiện vừa làm điệu, vừa như một cách giữ cho tóc luôn được an toàn. Với những không gian kín như phòng ngủ hay xe ô tô, một chiếc máy tạo ẩm nhỏ giúp cải thiện không khí khô hanh sẽ là “cứu tinh” cho làn da và mái tóc của bạn.

