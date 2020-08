15 phương pháp mọc tóc nhanh, trị hói đầu ở nam giới

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 18:05 PM (GMT+7)

Những cách này giúp đàn ông lấy lại sự tự tin.

1. Thuốc theo toa và thuốc không kê đơn

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt hai loại thuốc để điều trị chứng hói đầu ở nam giới:

Minoxidil (Rogaine): Rogaine có bán tại quầy dưới dạng chất lỏng hoặc bọt. Bôi nó lên da đầu hai lần một ngày để mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc.

Finasteride (Propecia, Proscar):Đây là viên thuốc bạn dùng hàng ngày. Nó chỉ có sẵn khi có đơn thuốc của bác sĩ.

Đối với cả hai loại thuốc này, có thể mất đến một năm để thấy kết quả và bạn sẽ cần tiếp tục dùng chúng để duy trì lợi ích.

Cấy tóc

2. Cấy tóc

Hai quy trình cấy tóc phổ biến nhất là cấy đơn vị nang và chiết đơn vị nang:

Cấy ghép đơn vị nang (FUT)

FUT là phương pháp "cổ điển" hơn. Nó liên quan đến việc loại bỏ một số da ở phía sau da đầu của bạn, nơi có nhiều tóc, loại bỏ các nang tóc khỏi dải da đó, và sau đó đưa các nang tóc vào phần da đầu mà bạn đang bị rụng tóc.

Trong FUE, các nang tóc được lấy trực tiếp từ da đầu và cấy vào các phần da đầu bị hói.

Hãy nhớ rằng cấy tóc được coi là một cuộc phẫu thuật, vì vậy nó có thể tốn kém và có thể gây đau đớn.

Cũng có một số rủi ro nhất định, bao gồm nhiễm trùng và sẹo. Bạn cũng có thể cần thực hiện nhiều lần điều trị cấy tóc để có được kết quả mong muốn.

Điều trị bằng laser

3. Điều trị bằng laser

Điều trị bằng laser được cho là có thể làm giảm tình trạng viêm ở các nang lông khiến chúng không mọc lại.

Có một số nghiên cứu hạn chế để hỗ trợ hiệu quả của chúng trong việc điều trị rụng tóc, nhưng xác định rằng liệu pháp laser mức độ thấp (LLLT) là an toàn và hiệu quả khi được sử dụng để điều trị rụng tóc ở nam giới.

5 thay đổi lối sống

4. Bỏ thuốc lá

Nếu bạn là một người hút thuốc, chắc chắn bạn đã nghe nói về tất cả những tác động tiêu cực của việc hút thuốc đối với phổi của bạn. Nhưng bạn có biết rằng hút thuốc có thể gây rụng tóc - ngoài ra còn có các nếp nhăn trên khuôn mặt và tóc bạc sớm?

Nghiên cứu đã xác định rằng có một liên kết giữa hút thuốc và rụng tóc. Để ngăn ngừa rụng tóc, bạn nên bỏ thuốc càng sớm càng tốt.

5. Mát xa da đầu

Mát-xa không chỉ mang lại cảm giác tuyệt vời mà còn có thể giúp bạn giảm rụng tóc. Xoa bóp da đầu kích thích các nang tóc.

Trong một nghiên cứu nhỏ những người đàn ông Nhật Bản khỏe mạnh được mát-xa da đầu 4 phút mỗi ngày trong 24 tuần đã có mái tóc dày hơn vào cuối cuộc nghiên cứu.

6. Chế độ ăn uống cân bằng

Một chế độ ăn uống cân bằng có thể giữ cho mái tóc của bạn luôn ở trạng thái đỉnh đầu. Đảm bảo rằng bạn đang bao gồm nhiều loại rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo không bão hòa và protein nạc trong chế độ ăn uống của mình và hạn chế ăn đồ ngọt.

Một số vitamin và khoáng chất có trong thực phẩm có liên quan đến mái tóc khỏe mạnh.

Hãy thử bổ sung các loại thực phẩm sau:

thực phẩm giàu chất sắt, bao gồm thịt bò nạc, đậu, rau lá xanh, ngũ cốc tăng cường chất sắt và trứng

thực phẩm giàu axit béo omega-3, chẳng hạn như cá hồi, cá thu, cá ngừ, hạt lanh, lòng đỏ trứng, hạt cây gai dầu và quả óc chó

thực phẩm giàu protein, như trứng, thịt nạc và hải sản

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy đảm bảo rằng bạn đang uống nhiều nước.

7. Đi kiểm tra sức khỏe

Ngoài di truyền của bạn, có một số điều kiện y tế có thể dẫn đến rụng tóc. Bạn sẽ có thể giải quyết tình trạng rụng tóc của mình bằng cách điều trị tình trạng cơ bản.

Các tình trạng sau đây có thể dẫn đến rụng tóc: Bệnh tiểu đường, lupus, địa y planus, vẩy nến da đầu (do gãi da đầu), rụng tóc từng mảng, rối loạn ăn uống (do dinh dưỡng kém), thiếu máu do thiếu sắt, rối loạn kéo tóc , được gọi là chứng rối loạn giật tóc

Nếu bạn có bất kỳ tình trạng nào trong số này hoặc bạn đang gặp các triệu chứng khác ngoài rụng tóc, hãy đảm bảo rằng bạn đến gặp bác sĩ và nhận được phương pháp điều trị cần thiết. Tình trạng rụng tóc của bạn sẽ được cải thiện.

8. Giảm căng thẳng

Căng thẳng thực sự có thể ảnh hưởng đến cơ thể, bao gồm cả mái tóc của bạn. Rụng tóc có thể là kết quả của một lối sống căng thẳng.

9. Dầu

Dầu bạc hà có thể giúp mọc tóc. Dầu hương thảo cũng được sử dụng theo truyền thống để tăng lưu thông máu trên da đầu. Chiết xuất lá hương thảo đã cải thiện sự mọc lại của nang lông.

Dầu dừa, dầu thầu dầu và dầu ô liu cũng được khuyên dùng rộng rãi, nhưng nghiên cứu về lợi ích của chúng đối với sự phát triển của tóc còn hạn chế.

10. Dầu cọ

Cây cọ lùn là một loại cây có quả mọng nhỏ thường được sử dụng như một phần của kế hoạch điều trị phì đại tuyến tiền liệt.

Trong khi nghiên cứu còn hạn hẹp về khả năng điều trị rụng tóc của cây palmetto, một nghiên cứu đã cho thấy kết quả tích cực đối với nam giới được điều trị bằng công thức tại chỗ.

11. Biotin

Biotin là một loại vitamin được tìm thấy tự nhiên trong các loại thực phẩm như:

quả hạch

khoai lang

trứng

hành

Yến mạch

Việc bổ sung biotin bằng đường uống có thể làm chậm quá trình rụng tóc, nhưng hầu hết các nghiên cứu đã được thực hiện ở phụ nữ.

12. Nước ép hành tây

Một nghiên cứu cũ hơn cho thấy rằng việc sử dụng nước ép hành tây như một phương pháp điều trị tại chỗ giúp tóc mọc lại nhiều hơn đáng kể so với chỉ dùng nước máy ở những người bị chứng rụng tóc từng mảng.

13. Bhringraj

Bhringraj ( Eclipta alba ), còn gọi là cúc giả, là một loài trong họ hướng dương nổi tiếng trong truyền thống Ayurvedic như một loại thảo mộc hỗ trợ mọc tóc.

14. Trà xanh

Một phương pháp chữa trị rụng tóc bằng thảo dược khác là trà xanh .

Hợp chất polyphenolic có trong trà xanh cho thấy hứa hẹn như một phương thuốc chữa rụng tóc tự nhiên, nhưng các nghiên cứu trên người vẫn chưa được thực hiện để xác nhận những tác dụng này.

15. Hoa dâm bụt

Hibiscus rosa-sinesis được bán rộng rãi ở Ấn Độ để làm mọc tóc.

Hãy nhớ: Nếu bạn lo lắng về tình trạng rụng tóc của mình, đừng ngừng dùng thuốc ngay lập tức. Gặp bác sĩ để tìm hiểu xem bạn có các lựa chọn khác hay không. Bạn có thể chỉ cần đợi cho đến khi bạn kết thúc quá trình điều trị của mình. Trong hầu hết các trường hợp, tóc của bạn sẽ trở lại sau khi ngừng điều trị.

Hãy đến gặp bác sĩ nếu: bạn đang bị rụng tóc loang lổ đột ngột, bạn nghĩ rằng thuốc có thể gây rụng tóc, bạn cũng bị phát ban, da của bạn có vảy...

