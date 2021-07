Yêu cầu tài xế có xét nghiệm âm tính, cửa ngõ vào An Giang kẹt xe kéo dài

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 16:49 PM (GMT+7)

Ngày đầu thực hiện yêu cầu 100% tài xế muốn vào An Giang phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, các cửa ngõ vào địa bàn An Giang rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài.

Từ 0 giờ ngày 6-7, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang yêu cầu tài xế qua chốt kiểm soát trên địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính với COVID-19 trong 24 giờ hoặc PCR âm tính trong 5 ngày.

Trường hợp không có kết quả test thì thực hiện test nhanh (có thu phí) tại chốt.

100% tài xế vào An Giang phải có kết quả xét nghiệm âm tính

Triển khai thực hiện quy định trên, khu vực chốt tại cửa ngõ TP Long Xuyên đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài hàng cây số.

Tình trạng ùn ứ xảy ra ở tất cả các hướng từ các địa bàn (TP Cần Thơ, cầu Vàm Cống, Kiên Giang) vào TP. Long Xuyên. Có trường hợp chờ đợi hàng giờ đồng hồ vẫn chưa cho qua được chốt.

Phương tiện nằm chờ kéo dài hàng km chờ vào địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: HD

Có thông tin cho rằng nguyên nhân ùn tắc là do An Giang không chấp nhận kết quả test nhanh của các địa phương khác mà bắt buộc phải test nhanh tại chốt, gây khó khăn cho người dân qua lại, nhất là các tài xế vận chuyển hàng hóa.

Chiều 6-7, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết không có việc tỉnh không chấp nhận kết quả test nhanh từ địa phương khác.

“Khi tài xế đến chốt, bên cạnh xuất trình kết quả test nhanh hoặc PCR âm tính thì còn phải khai báo lịch trình di chuyển cụ thể và kết quả test nhanh chỉ có hiệu lực trong 24 giờ. Đồng thời tài xế phải cam kết kết quả test nhanh này là do cơ quan có thẩm quyền thực hiện, nếu phát hiện giả thì tài xế sẽ bị xử lý theo quy định. Đối với trường hợp không có kết quả test nhanh thì phải thực hiện test nhanh tại chốt và trả phí theo quy định. Tỉnh chủ trương kiểm soát chặt để ngăn dịch chứ không ngăn sông cấm chợ” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giải thích.

Phương tiện ùn tắc, hỗn loạn ở khu vực vào tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Ảnh: HD

Củng cố hồ sơ khởi tố tài xế làm lây lan dịch bệnh

Để giải quyết tình trạng ùn tắc tại các chốt, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Trong chiều nay tỉnh sẽ có thông báo hướng dẫn các phương tiện lưu thông vào địa bàn tỉnh, cũng như nêu rõ tỉnh chấp kết quả test nhanh của đơn vị nào thực hiện.

Bên cạnh đó, Công an cũng phối hợp ngành y tế tăng cường lực lượng và vật tư y tế (kít test) tại chốt. Theo đó các lực lượng lưu động của chốt sẽ đến tận phương tiện hướng dẫn, cho người dân khai báo y tế và thực hiện test nhanh (nếu tài xế chưa có kết quả test nhanh), khi đó sẽ sớm giải được phóng phương tiện.

"Tỉnh cũng phối hợp với các tỉnh, thành khác kiểm soát phương tiện qua lại. Ví dụ, nếu phương tiện đã khai báo tại chốt ở Cần Thơ thì hai địa phương có phương thức trao đổi thông tin để phương tiện đến An Giang không cần khai báo tại chốt” - Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan An ninh điều tra đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can liên quan đến tài xế từ TP.HCM về dương tính với COVID-19.

“Bước đầu điều tra xác minh cho thấy tài xế đã có dấu hiệu khai báo gian dối, đồng thời đã làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Phú” - Đại tá Nơi cho hay.

Khu vực phong tỏa tại huyện Châu Phú. Ảnh: HD

Trước đó sáng 3-7, ông NVM điều khiển ô tô tải khởi hành từ chợ Bình Điền (TP.HCM) để giao hàng tại Khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú). Đến tối cùng ngày ông M. đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang được tư vấn làm xét nghiệm PCR, nhưng ông này không đồng ý chỉ chỉ đồng ý test nhanh kháng nguyên.

Khi chưa có kết quả thì ông M. tự ý bỏ đi đến cổng Khu công nghiệp Bình Long thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và tạm giữ.

Qua điều tra dịch tẽ ngành chức năng phát hiện ông M. biểu hiện khai báo y tế không trung thực khi đi qua chốt kiểm dịch ở Vàm Cống (TP Long Xuyên).

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/yeu-cau-tai-xe-co-xet-nghiem-am-tinh-cua-ngo-vao-an-giang-ket-xe-keo-dai-...Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/yeu-cau-tai-xe-co-xet-nghiem-am-tinh-cua-ngo-vao-an-giang-ket-xe-keo-dai-998405.html