Xử nghiêm, không bao che nhóm người mặc sắc phục đánh tài xế xe ba gác

Hình ảnh từ clip cho thấy, một người đàn ông dừng xe ba gác trên đường, xung quanh là một số người mặc sắc phục công an.

Trong clip, hai bên xảy ra tranh cãi, những người mặc sắc phục công an yêu cầu kéo xe ba gác đi xử lý, do vi phạm. Trong khi đó, người đàn ông cho rằng mình không vi phạm và yêu cầu lập biên bản, sau đó người này ngồi lên xe để giữ lại.

Lúc này, một người mặc sắc phục nhảy lên xe dùng chân đạp thẳng vào mặt người dân khiến người này loạng choạng. Chưa dừng lại, người mặc sắc phục liên tiếp đấm đá vào đầu và mặt kèm theo lời chửi bới. Người điều khiển xe ba gác sau đó bị còng tay ngược ra sau, trên vùng đầu có vết thương chảy máu.

Người mặc sắc phục có hành vi đánh tài xế xe ba gác được xác định thuộc Công an xã Bình Sơn (Ảnh cắt từ clip)

Sáng cùng ngày, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã nghe báo cáo qua thông tin về vụ việc, song chưa có báo cáo cụ thể. Theo vị này, vụ việc xảy ra vào ngày 8/8 tại xã Bình Sơn (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Lúc đó, Công an xã Bình Sơn phát hiện xe ba gác để bên lề đường nghi xe trộm để đó.

Khi công an ra thì thấy đôi nam nữ đang ngồi trên xe nên mời về trụ sở làm việc, song hai người này không chịu về, còn thách thức. Khi đó, cán bộ công an xã bức xúc và xảy ra sự việc đáng tiếc như trong clip.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an huyện Phú Riềng yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, sai đến đâu thì xử lý đến đó.

"Dù họ có là tội phạm cũng không được đánh như vậy. Hành động như vậy là không kiềm chế được bản thân, nóng vội quá. Khi nào chống trả thì mình mới trấn áp, chứ trường hợp đó ngành công an không cho phép. Tôi đề nghị lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng xác minh làm rõ, đề xuất xử lý theo đúng quy định của ngành", đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước phân tích về đoạn clip.

Nguồn: [Link nguồn]