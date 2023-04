Xôn xao vụ bấm ra 4 biển số siêu đẹp ở Đồng Tháp

Chiều 1-4, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết đã cử tổ công tác đến huyện Cao Lãnh xác minh liên quan 4 biển số xe đẹp được bấm ra ngày 8-3 vừa qua.

"Khi hay có sự việc, tôi còn nghi ngờ vì sao có sự trùng hợp kỳ lạ vậy? Chỉ trong 2 ngày, tại đây bấm được 4 biển số đẹp. Theo tổ công tác báo lại, các quy trình thực hiện đều đúng quy định, đến nay chúng tôi chưa phát hiện sai phạm" - ông Quốc khẳng định.

Thông tin từ một tài khoản Facebook

Trước đó, tối 31-3, một tài khoản Facebook lan truyền thông tin: "Ngày 8-3, tại huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp, lần lượt các biển số là 66F1- 999.96, 66F1-999.79, 66F1-999.98 và biển 66F1-999.99. Nhìn thấy mà ham, mấy hôm nay nhiều anh em bấm ra biển số đẹp liên tục, nên mừng đến mức mất ngủ luôn đúng khum?".

Bình luận và thông tin trên mạng xã hội về vụ việc

Dư luận đặt nhiều nghi vấn, bởi trong 4 số siêu đẹp thì Phó trưởng Công an huyện Cao Lãnh là người chủ sở hữu biển số 66F1-999.79 và người nhà của một nữ cán bộ đăng ký xe của huyện cũng sở hữu được biển số đẹp.

Nói về quy trình bấm biển số đẹp, trung tá Trần Trung Quốc cho hay: "Phần mềm do Bộ Công an giữ mật khẩu nên tỉnh và huyện không thể can thiệp được. Nếu có can thiệp sẽ bị phát hiện ngay. Kể cả việc bấm bỏ để đón số đẹp cũng dễ dàng bị phát hiện".

