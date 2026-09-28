Xét xử lại cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái sau 3 năm được tuyên vô tội

Sáng 28/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đinh Tiến Hùng, cựu phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) và 6 người về hai tội Sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Ba người khác bị xét xử về một trong hai tội danh trên.

Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái cũ điều tra từ tháng 1/2021. Đến 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng vô tội. 9 người còn lại từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù giam.

Phán quyết này bị VKSND tỉnh Yên Bái cũ kháng nghị. Tháng 11/2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.

Tháng 1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Một tháng sau, bị can Đinh Tiến Hùng bị tạm giam thay vì tại ngoại như trước.

Theo cáo trạng, năm 2020, nhóm bị can muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nhằm thu hồi 10 tỷ đồng đã góp vốn.

Đinh Tiến Hùng được phân công tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ. Bị can Lăng Đức Hân chịu trách nhiệm làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào.

Họ xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

VKS xác định Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển hơn 868 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, song giám đốc Hân đã chỉ đạo xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng trên.

Nhà chức trách xác định, số đá chứa chì kẽm đã khai thác hơn 1.096 tấn và chưa thu lợi. Khối lượng này giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Bị can Đinh Tiến Hùng phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ. Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn này cũng phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số đá chứa quặng chì kẽm khai thác trái phép tại mỏ là 1.073 tấn, trị giá 2 tỷ đồng.

Với các nội dung khác liên quan vụ án, VKS xác định ông Đỗ Đức Duy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ, được các cơ quan tiến hành tố tụng báo cáo nội dung vụ án liên quan bị can Đinh Tiến Hùng theo quy định. Tuy nhiên, ông Duy lại trao đổi với Hùng một số thông tin trong vụ án.

Kết quả điều tra xác định, ông Duy "không có tham nhũng, tiêu cực", thông tin trao đổi thì Hùng cũng đã biết trong quá trình làm việc với Cơ quan An ninh điều tra.

Nhà chức trách cho rằng, tính chất nguy hiểm cho xã hội, hậu quả do hành vi sai phạm của ông Duy không còn đáng kể. Hơn nữa, ông đã bị xử lý nghiêm khắc về Đảng, chính quyền nên không xem xét xử lý.

Ông Đinh Tiến Hùng chia vui với người thân sau khi được tuyên vô tội. Ảnh: CTV

Nhiều cán bộ tỉnh Yên Bái cũ có liên quan

Ngày 7/11/2023, tại bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Yên Bái cũ tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng không phạm tội.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra lại, bị can Nguyễn Mạnh Hùng, lao động tự do, khai trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đã đưa 500 triệu đồng cho bà Nguyễn Thu Trà, thư ký phiên tòa, để xin được hưởng án treo. Bà Trà phủ nhận lời khai trên.

Cho rằng thông tin này có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Bộ Công an đã chuyển đến Cơ quan điều tra thuộc VKSND Tối cao giải quyết theo thẩm quyền.

Với một số cán bộ, điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái, khi giải quyết vụ án đã cho người nhà vào thăm gặp bị can Nguyễn Văn Hậu. Các cán bộ này còn trích xuất bị can Hậu, Nguyễn Trọng Tuân và Bùi Mạnh Hùng gặp nhau trong trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái để trao đổi giải quyết các vấn đề dân sự.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi này đã vi phạm điều 20 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Họ không có động cơ vụ lợi, không xảy ra hậu quả nên không xem xét xử lý, nhưng cần kiến nghị Công an tỉnh Lào Cai (sáp nhập giữa Yên Bái và Lào Cai) xem xét, xử lý theo quy định của ngành.