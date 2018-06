Xe tải, xe khách và xe container đâm liên hoàn trên tuyến tránh TP.Vinh

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 19:30 PM (GMT+7)

Đang lưu thông trên tuyến đường tránh Vinh, chiếc xe tải bất ngờ va chạm với xe khách và xe container, may mắn không ai bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 8/6, Đại úy Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT liên hoàn, may mắn không có thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h15' ngày 8/6, trên QL1A tuyến tránh TP. Vinh, thuộc địa bàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Chiếc xe tải mang BKS: 43X- 1367 (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã bất ngờ va chạm vào chiếc xe khách mang BKS:36B -030.23 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy chiều ngược lại. Đang đi với tốc độ nhanh, gặp vụ tai nạn bất ngờ, chiếc xe container mang BKS: 29C - 432.50 (chưa rõ danh tính lái xe) phanh gấp và lật ngang đường.

Chiếc xe container lật chắn ngang đường

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách bay xuống ruộng, chiếc xe tải lật nghiêng ở mép đường, may mắn vụ tai nạn không ai xảy ra thương vong nghiêm trọng. Tại hiện trường cả 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn thu hút người dân hiếu kỳ tới xem khiến tuyến đường tránh ách tắc cục bộ gần 1 giờ.

Được biết, trên xe khách đang chở 30 đại biểu ưu tú của huyện Mường Lát, Thanh Hóa đi thăm quan ở Thành cổ Quảng Trị.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 8 nạn nhân bị thương nhẹ, được đưa về bệnh viện ĐK 115 cấp cứu. Các nạn nhân đều được y, bác sĩ khám và tiến hành chụp phim X.Q, siêu âm, xét nghiệm, khâu vết thương. Nhiều bệnh nhân bị choáng, sốc, được các y, bác sĩ hồi sức và tiếp tục theo dõi. Hiện tại, các bệnh nhân đã ổn định, một số đã được chuyển lên khoa Chấn thương Chinh hình điều trị, một số đang lưu lại tại khoa Hồi sức Cấp cứu chờ gia đình đón về.

Danh tính các nạn nhân gồm: Hà Văn Đàn (SN 1953); Đinh Văn Phẩm (SN 1959); Hờ Như Sưa (SN 1969) 4, Vi Văn Thư (SN 1969); Thao Văn Chà (SN 1975); Thao Chống Lấu (SN 1965); Lò Văn Muộn (SN 1934); Nguyễn Thị Dung (SN 1990).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.