Xe tải va chạm với 3 ô tô dừng chờ đèn đỏ, hàng hóa văng khắp nơi

Thứ Hai, ngày 18/07/2022 13:53 PM (GMT+7) Chia sẻ

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa 4 xe ô tô ở trên Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng 10h30 ngày 18/7, tài xế Trần Châu Giang (SN 1992, ở Ninh Bình) điều khiển xe tải mang biển số Hà Nội chở hàng đông lạnh di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam.

Khi xe đi đến khu vực ngã 3 giao giữa Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh với đường Nguyễn Nghiêm, đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh thì xảy ra va chạm với 3 phương tiện khác, gồm: Xe khách do tài xế Lê Hữu Nghĩa (SN 1972, Đắc Lắc) điều khiển, xe ô tô con mang biển số Nghệ An do tài xế Nguyễn Viết Ngọc (SN 1987, ở Nghệ An) điều khiển và xe ô tô tải biển số Nghệ An do tài xế Trương Văn An (SN 1996, ở Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn không có thương vong về người

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng các phương tiện bị hư hỏng nặng. Trong đó, xe tải đông lạnh bị hư hỏng nặng nhất, phần thùng hàng bị vỡ, hàng hóa văng khắp nơi.

Tất cả các phương tiện đều hư hỏng nặng

Xe tải đông lạnh bị hư hỏng nặng nhất, phần thùng hàng bị vỡ, hàng hóa văng khắp nơi

Trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, xe khách, xe tải và ô tô con đang dừng chờ đèn đỏ ở khu vực ngã ba.

