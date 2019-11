Xe sang "ngẫu nhiên" có biển số đẹp?

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Quy định chủ xe khi bán phải nộp lại đăng ký, biển số xe sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý tốt hơn phương tiện.

Sáng 4-11, Đội Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM đã báo cáo quy trình cấp biển số xe siêu đẹp 51G-999.99 cho xe BMW 330i (trị giá 2,5 tỉ đồng) gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua.

Không có dấu hiệu tiêu cực

Theo đó, chủ nhân của biển số nói trên là một phụ nữ ngụ quận 7, TP HCM.

Sáng 1-11, hai vợ chồng chủ xe đến điểm đăng ký xe Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt) để thực hiện thủ tục cấp biển số. Hệ thống trộn ngẫu nhiên trong 200 số và đưa ra kết quả tại chỗ. Màn hình máy tính hiển thị dựa trên việc bấm số ngẫu nhiên. Camera ghi lại hai vợ chồng nộp hồ sơ và chờ đến lượt. Lệ phí trước bạ được nộp căn cứ theo Nghị quyết số 12 của HĐND TP HCM là 20 triệu đồng.

Đội Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khẳng định toàn bộ quy trình là khách quan, thực hiện bốc số ngẫu nhiên theo hệ thống, không có dấu hiệu tiêu cực.

Việc tổ chức bốc số đăng ký xe ở Công an TP HCM thực hiện trên phần mềm quản lý bằng máy tính - Ảnh: LÊ PHONG

Phóng viên liên hệ anh Đ. (người nhà của chủ xe BKS 51G-999.99) và được anh này khẳng định việc bốc số ngẫu nhiên và phủ nhận thông tin cho rằng gia đình mình là đại gia. "Chúng tôi kinh doanh bình thường và đây là tài sản tích góp được nên chúng tôi không tính chuyện bán" - anh Đ. hồi đáp. Một nguồn tin cho biết đến trưa 4-11, hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng kiểm vẫn chưa cập nhật vào danh bạ quản lý xe BKS 51G-999.99.

Kiểm tra trên danh sách các xe biển số đẹp đăng ký tại TP HCM cho thấy tỉ lệ xe có giá từ 2 tỉ đồng trở lên phần lớn là có biển số ngũ quý (111.11, 222.22, 666.66, 999.99…) Cụ thể, BKS 51F-666.66 đăng ký bởi chiếc Mercedes SL350 (trên 5,5 tỉ đồng) do một công ty ở quận 4 sở hữu; BKS 51G-666.66 là chiếc Mercedes S450 (4,1 tỉ đồng) do một người nữ tên C. (quận Bình Thạnh) đứng tên; xe BKS 51F222.22 thuộc hãng Lexus LS600 (giá 5,2 tỉ đồng) do người tên L. (ngụ quận 3) sở hữu; xe Lexus LX570 có BKS 51F-999.99 (giá 8,3 tỉ đồng)…

"Hiếm hoi mới có vài chiếc xe giá tầm trung mà mang biển đẹp, như biển 51A-123.45 là của xe Toyota Sienna 2007, giá vài trăm triệu đồng. Nhìn tổng thể, xe mang BKS ngũ quý đa phần siêu xe" - một người dân trong giới chơi ôtô nhận xét.

Trước đó, một thanh niên ở tỉnh Bình Dương cũng bốc được biển số xe cực đẹp 61A-666.66. Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương quả quyết đây là trường hợp bốc ngẫu nhiên. Người bốc được biển số này là anh Trương Hoài Ân, 25 tuổi, ngụ phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Anh Ân bốc biển số này cho chiếc xe Mazda 3 (mua gần 700 triệu đồng). Sau đó, anh bán xe cho một đại gia chuyên chơi xe biển đẹp ở Đồng Nai với giá được cho là 2 tỉ đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết gần đây chưa có ai bốc được biển số đẹp như anh Ân nhưng trước đó thỉnh thoảng vẫn có người bốc ngẫu nhiên được biển số đẹp tương tự.

Bán xe thì biển số thuộc về ai?

Trong một diễn biến khác, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất trường hợp trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân (mua hoặc được cho, tặng, điều chuyển) tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, chủ xe phải nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Nếu cùng tỉnh, chủ xe chỉ phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký. Xe mang biển số loại cũ (biển chỉ có 3 số) phải nộp cả đăng ký và biển số. Trong 30 ngày kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân (mua, được điều chuyển, cho, tặng) phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên. Đối với trường hợp sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục.

Không phải đưa xe đến kiểm tra, ghi số định danh cá nhân, số hóa đơn điện tử, tên doanh nghiệp bán xe vào giấy khai sang tên di chuyển để cán bộ đăng ký xe kiểm tra thông tin của người đến đăng ký xe trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.Trường hợp chưa kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan đăng ký xe thì phải xuất trình giấy tờ theo quy định. Khi đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến, chủ xe ghi số định danh cá nhân, mã hồ sơ lệ phí trước bạ điện tử để cán bộ đăng ký xe kiểm tra trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trung tá Phạm Việt Công, Trưởng Phòng Đăng ký xe Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết với xe mua bán, di chuyển trong cùng tỉnh mà biển số có 4-5 số thì không nhất thiết phải nộp lại nhưng buộc phải chuyển quyền sở hữu, sang tên cho người mua. Trường hợp người mua muốn có biển mới thì vẫn phải làm thủ tục nộp lại biển cũ. "Đề xuất này là nhằm gắn thêm trách nhiệm cho người bán xe" - ông Công nói.

Theo ông Công, việc quy định chủ xe khi bán phải nộp lại đăng ký, biển số xe sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý tốt hơn phương tiện, biết những chiếc xe đang di chuyển trên đường là của ai để áp dụng xử phạt nguội qua camera hiệu quả hơn.