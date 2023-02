Xe máy lọt vào gầm xe khách sau TNGT, hai người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16h44’ cùng ngày tại ngã tư đường phố Lê Duẩn – Phan Lưu Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa.

Thời điểm đó xe ô tô khách giường nằm thương hiệu Hồng Sơn mang BKS 78B-004.43 do ông Phạm Đông Hồi (SN 1976, trú ở 11/275 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa chạy từ hướng bắc đường Lê Duẩn vào đến phía trước Công viên 26 tháng 3, thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 78H1-335.30, chạy từ hướng đông đường Phan Lưu Thanh ngược lên đường Lê Duẩn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhiều người dân đến hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Sau cú va chạm, chiếc xe máy nằm dưới gầm phía trước đầu xe ô tô khách, 1 người tử nạn tại hiện trường là Tô Đăng Khanh (SN 2001, trú ở khu Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), 1 người bị thương nặng là Phạm Đức Ngân (SN 2002, trú ở thôn Tân An, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

