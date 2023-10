Xe khách Thành Bưởi ngưng hoạt động: TP Hồ Chí Minh tăng cường phương tiện hỗ trợ hành khách

Trên fanpage “Nhà xe Thành Bưởi” trước đó đã có thông báo ngưng hoạt động tất cả các nơi (các tuyến) từ sáng Chủ nhật ngày 29/10 và sẽ chuyển khoản hoàn tiền lại cho hành khách. Tại TP Hồ Chí Minh, nhà xe Thành Bưởi thường khai thác vận tải hành khách chặng TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Cần Thơ và ngược lại.

Lực lượng chức năng kiểm tra trụ sở Công ty Thành Bưởi. Ảnh: Thành Chung

Tại trụ sở chính và các chi nhánh của nhà xe này tại TP Hồ Chí Minh đều ngưng bán vé, đón khách từ sáng 29/10. Liên hệ tổng đài hotline của nhà xe Thành Bưởi, nhân viên tổng đài thông báo nhà xe đang dừng bán vé chở khách.

Ghi nhận của phóng viên trưa 29/10, trụ sở nhà xe Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) khá vắng vẻ, các quầy vé tạm ngưng bán vé cho khách hàng. Một số hành khách đến quầy vé đi ngay nhưng đều được nhân viên thông báo nhà xe đang tạm ngưng hoạt động, không bán vé cho khách.

Theo một nữ khách hàng quê Đà Lạt (Lâm Đồng), chị đặt vé online đi Đà Lạt lúc 13 giờ ngày 29/10 của Thành Bưởi nhưng không được nên ra mua vé trực tiếp tại nhà xe. Tuy nhiên, nhà xe thông báo tạm ngưng bán vé nên chị qua nhà xe khác gần đó để mua vé về quê.

Đại diện các bến xe tại TP Hồ Chí Minh cho biết các hoạt động vận tải hành khách vẫn diễn ra bình thường, không có xáo trộn khi nhà xe Thành Bưởi thông báo tạm dừng vận tải hành khách. Trong số đó, Bến xe miền Đông hiện hữu và Bến xe miền Đông mới, tình hình khai thác vẫn ổn định do Công ty Thành Bưởi đã dừng đăng ký hoạt động tại hai bến này trước đây.

Theo đại diện Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), từ 5 giờ sáng 29/10, hoạt động vận tải hành khách của Công ty Thành Bưởi tại bến xe đã tạm dừng nhưng không gây ảnh hưởng đến hoạt động tại bến. “Những người nào đặt vé trước thì phía Công ty Thành Bưởi sẽ hoàn trả tiền. Những hành khách chưa mua vé thì họ chọn lựa các hãng xe khách khác để đi lại”, đại diện Bến xe miền Tây cho biết.

Để đảm bảo hoạt động vận tải hành khách từ TP Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, Đà Lạt và ngược lại, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã làm việc cùng các bến xe để sẵn sàng các phương án đảm nhận khai thác, tăng cường phương tiện hoạt động.

Bến xe miền Đông mới đã chuẩn bị phương án tăng cường 100 phương tiện đảm nhận trên tuyến Bến xe miền Đông mới - Đà Lạt. Bến xe miền Tây và các đơn vị khai thác cũng đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu của người dân từ Bến xe miền Tây đi Cần Thơ.

Để di chuyển đến các bến xe liên tỉnh trên địa bàn thành phố, người dân có thể sử dụng bằng xe buýt. Tại các bến xe liên tỉnh, mỗi ngày hệ thống xe buýt sẽ thực hiện khoảng 7.000 chuyến xe, thời gian hoạt động từ 4 giờ đến 21 giờ với tần suất từ 4 - 15 phút/chuyến.

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh thông báo, người dân có nhu cầu đi Đà Lạt hoặc Cần Thơ có thể đến các Bến xe miền Đông mới, Bến xe Ngã tư Ga, Bến xe An Sương hoặc Bến xe miền Tây để liên hệ đặt vé.

Để tra cứu các tuyến xe liên tỉnh, người dân truy cập các website:www.benxemiendong.com.vn hoặc số điện thoại 0373.501.501 (Bến xe miền Đông mới); www.bxmt.com.vn hoặc số điện thoại 19007373 (Bến xe miền Tây); www.benbaivantaisaigon.com.vn hoặc số điện thoại 028.2237.8686 - 028.2238.8686 (Bến xe Ngã tư Ga và Bến xe An Sương).

Với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn thành phố, hành khách có thể truy cập website www.buyttphcm.com.vn hoặc sử dụng ứng dụng di động Go!bus và gọi điện thoại đến tổng đài 1022, nhánh số 9 để được tư vấn, giải đáp.

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay nhu cầu đi lại của người dân từ TP Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, Đà Lạt (Lâm Đồng) và ngược lại đang trong giai đoạn bình thường, không phải thời gian cao điểm. Sở cùng các bến xe liên tỉnh, các đơn vị vận tải sẵn sàng các phương án cụ thể nhằm tăng cường phương tiện hoạt động trong các trường hợp phát sinh.

“Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đến các bến xe liên tỉnh. Sở Giao thông Vận tải cũng đã làm việc với Tổng Công ty Samco bố trí 40 xe trung chuyến hành khách miễn phí. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đi lại của người dân để có sự điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đáp ứng nhu cầu”, đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết.

Trước đó, chiều 26/10, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã có thông báo kết quả kiểm tra, trong đó nêu ra hàng loạt vi phạm của nhà xe Thành Bưởi về quản lý phương tiện, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh từ camera, quản lý lái xe, hợp đồng vận chuyển, quy trình đảm bảo an toàn giao thông…

Theo Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, đối với các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi, Thanh tra Sở tiến hành các thủ tục để xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của các lái xe. Một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm tra và không thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Giao thông Vận tải sẽ được chuyển đến Công an Thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét và xử lý theo quy định.

Cũng trong chiều 26/10, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Quận 5, Công an quận Bình Thạnh đã kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi (địa chỉ số 266 - 272 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5) và chi nhánh nhà xe Thành Bưởi (địa chỉ 630 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]