Xe khách được hoạt động ở các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp

Nhóm có nguy cơ cao gồm 13 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh. Với nhóm nguy cơ gồm 15 địa phương là Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, Hà Giang (Theo Bộ Y tế, tỉnh Hà Giang đã thêm vào nhóm tỉnh, thành phố có nguy cơ do tỉnh này xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên và cũng là ca bệnh số 268 mà Bộ Y tế công bố sáng 16/4). Nhóm nguy cơ thấp gồm 35 địa phương còn lại tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng.