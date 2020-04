TP.HCM: Cao điểm có chốt kiểm soát Covid-19 kiểm dịch tới 13.000 lượt người/ngày

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 10:26 AM (GMT+7)

3 - 4 nhân viên y tế tại mỗi chốt, trạm kiểm dịch Covid-19 phải chia ca với nhau để thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày đêm.

Chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Đồng Nai ghi nhận lượng phương tiện di chuyển vào TP.HCM khá đông trong những ngày qua.

Để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về việc cách ly toàn xã hội, TP.HCM đang lập 62 chốt, trạm kiểm dịch trên toàn địa bàn, trong đó có 16 chốt, trạm chính đặt ở những cửa ngõ chính vào Thành phố.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, sau nhiều ngày triển khai các chốt kiểm dịch, Sở ghi nhận những chốt chính có số lượng xe cộ đi qua khá đông như chốt ở cầu Đồng Nai, cao tốc Trung Lương, trạm thu phí Long Phước,… Sở Y tế cho biết, có chốt đã thực hiện kiểm dịch đến 13.000 lượt người/ngày.

Sở Y tế cho biết, hiện nay vẫn có lượng xe ồ ạt di chuyển theo hướng vào TP.HCM qua các cửa ngõ chính.

Thành phần tham gia thực hiện kiểm tra, kiểm soát tại mỗi chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 gồm 2 cấp: Cấp thành phố gồm các lực lượng thuộc Công an Thành phố, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố, Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố; cấp quận/huyện gồm lực lượng công an, y tế, dân quân.

Dưới ánh nắng gay gắt, khó chịu của TP.HCM những ngày qua, tại các chốt kiểm dịch, tổ công tác liên ngành vẫn miệt mài làm nhiệm vụ. Lọt thỏm giữa dòng xe tải, xe container, ô tô đang lưu thông tấp nập, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động hướng dẫn, điều tiết xe lưu thông vào làn kiểm soát, còn các cán bộ y tế có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt từng người, kiểm tra việc tuân thủ Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cảnh sát giao thông liên tục phân luồng các phương tiện, trong khi cán bộ y tế liên hồi đo thân nhiệt của các tài xế, có thời điểm phải kiểm tra tới 13.000 lượt/ngày.

Tổ công tác luôn túc trực ở các chốt trạm 24/24 giờ. Cứ mỗi chốt chặn như vậy có từ 3 - 4 nhân viên y tế. Mặc dù được chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng, nhưng các cán bộ nơi đây vẫn phải gồng mình “tăng ca” thêm 2 - 4 tiếng, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhất là vào giờ cao điểm.

Ở các chốt, trạm, hàng rào được dựng dọc tuyến đường phân làn xe để cán bộ ngành y tế kiểm tra, đo thân nhiệt của người đi trên tất cả các loại phương tiện. Lều dã chiến cũng được dựng lên để phục vụ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Dưới cái nắng gay gắt của TP.HCM vào giữa trưa, cán bộ y tế đo thân nhiệt của một tài xế di chuyển qua chốt cầu Đồng Nai.

Hai nữ nhân viên y tế đang hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiều người được đo thân nhiệt khi di chuyển qua các chốt, trạm kiểm soát. Những trường hợp có dấu hiệu ho, sốt sẽ được chăm sóc y tế.

Lực lượng chức năng cũng sẵn sàng hỗ trợ các phương tiện chết máy dù phải làm việc dưới nhiều áp lực, dưới trời nắng nóng oi bức.

Chốt kiểm soát tại nút giao thông An Phú dù “dễ thở” hơn nhưng cũng ghi nhận lượng phương tiện qua lại đông trong những ngày qua.

