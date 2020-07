Xe đưa đón lãnh đạo vào sân bay được giám sát thế nào?

Thứ Tư, ngày 08/07/2020

Sau sự việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn cùng con và cháu khi xuống sân bay Tuy Hoà có xe biển xanh đón tận chân cầu thang máy bay, nhiều người đặt câu hỏi việc kiểm soát phương tiện ra vào sân bay thế nào để đảm bảo an toàn?

Xe biển xanh vào tận chân cầu thang máy bay sân bay Tuy Hòa để đón Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn.

Trong mỗi sân bay, đặc biệt các sân bay lớn, riêng các phương tiện phục vụ hoạt động bay đã lên tới con số hàng nghìn phương tiện. Các quy định về an toàn, lối đi, chiều đi... rất phức tạp. Do đó, khi các phương tiện được cấp thẻ, nhưng không hoạt động thường xuyên trong sân bay cần được kiểm soát, hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Cục Hàng không cho biết, quy định cấp thẻ và kiểm soát phương tiện ra vào khu vực hạn chế của sân bay, cảng hàng không đã được nêu rõ trong Thông tư 13/2019 của Bộ GTVT.

Theo Điều 30 thông tư trên: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người, phương tiện được cấp thẻ, giấy phép ra vào sân bay chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng thẻ, giấy phép, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

Còn theo Điều 32: Người, phương tiện khi ra vào và hoạt động tại khu vực hạn chế của sân bay phải có thẻ, giấy phép. Giấy phép phải để ở phía trước buồng lái hoặc tại vị trí dễ nhận biết của xe, ra/vào đúng cổng, tuân thủ hướng dẫn về an ninh hàng không.

Trường hợp phương tiện hoạt động không thường xuyên trong khu bay, khi ra vào và hoạt động trong khu vực hạn chế của sân bay phải có nhân viên kiểm soát an ninh đi cùng hoặc phương tiện của sân bay dẫn đường.

Trong trường hợp xe vào đón Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn, do phương tiện hoạt động không thường xuyên trong khu bay, nên phải có xe dẫn đường, hoặc nhân viên sân bay đi cùng.

Cũng theo quy định trên, phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế phải chạy đúng luồng, tuyến, đúng tốc độ, dừng, đỗ đúng vị trí quy định; chịu sự kiểm tra, giám sát và tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên an ninh hàng không.

Người, đồ vật được phương tiện có thẻ mang theo vào khu vực hạn chế của sân bay cũng được quy định cụ thể loại được mang theo, loại không và phải đăng ký tại điểm kiểm tra.

Thông tư 13 cũng quy định, người sử dụng thẻ, người sử dụng phương tiện được cấp giấy phép sẽ bị thu hồi thẻ, giấy phép trong một số trường hợp gồm: Vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không; Gây rối trật tự tại cảng hàng không, sân bay; Vi phạm quy định về sử dụng thẻ, giấy phép; Không còn đáp ứng điều kiện cấp thẻ, giấy phép.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người, phương tiện được cấp thẻ, giấy phép chịu trách nhiệm Thu hồi và bàn giao cho đơn vị cấp.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Trung, xe ô tô biển xanh BKS 78A - 001.14 vào tận chân cầu thang máy bay sân bay Tuy Hòa đón ông Sơn đã được cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế của sân bay từ tháng 3/2020, theo đúng quy định.

