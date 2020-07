Phú Yên tiết lộ giá trị xe biển xanh đón Phó bí thư sát máy bay

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên, chiếc xe đón Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phú Yên Lương Minh Sơn sát thang máy bay là Toyota Land Cruiser Prado (gọi tắt Toyota Prado), được đưa về Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên năm 2016 và lúc đó giá trị khấu hao còn hơn 490 triệu đồng.

Sáng 8/7, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên cho biết: Chiếc xe biển xanh 78A - 001.14 đón Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phú Yên Lương Minh Sơn sát thang máy bay là Toyota Prado, được đưa về Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên năm 2016 và lúc đó giá trị khấu hao còn hơn 490 triệu đồng.

Theo vị lãnh đạo trên, chiếc xe hiệu Toyota Prado biển xanh 78A - 001.14 được mua năm 2012 để phục vụ dự án tại Sở Y tế Phú Yên. Vào năm 2016 chiếc xe này được đưa về Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên và giá trị khấu hao lúc đó còn hơn 490 triệu đồng. Sau đó, Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên điều chiếc xe trên đưa đón Phó bí thư Thường trực Lương Minh Sơn.

Chiếc xe biển xanh chở ông Sơn sát thang máy bay là Toyota Land Cruiser Prado. Ảnh Facebook.

Được biết, xe Toyota Prado nhập khẩu năm 2012 có giá trị hơn 2,3 tỷ đồng. Trả lời báo Tiền Phong, lãnh đạo Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết: Theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP (hiệu lực từ 25/2/2019) của Chính phủ, về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, Phó Bí thư Tỉnh uỷ được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa 920 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, tại Điều 6 Quyết định 32 trước đấy (hiệu lực từ 21/9/2015), chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng/một xe. Ông Lương Minh Sơn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, từ tháng 10/2015.

Ông Sơn dắt cháu lên xe biển xanh 78A - 001.14 ngay sát thang máy bay. Ảnh Facebook.

Trả lời Tiền Phong ngày 7/7, ông Lương Minh Sơn cho biết: Ngày 11/6/2020, ông đi khám sức khỏe định kỳ tại TP.HCM để chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng các cấp. Ngày 14/6/2020 khám xong, ông bay về sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) được xe công vụ của cơ quan ra đón theo quy định. Cùng đi với ông trong chuyến bay này còn có người nhà của ông nên tiện thể đón luôn.

Ông Sơn còn cho biết, ô tô biển xanh nói trên đã được Cảng vụ Hàng không miền Trung cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, được ra vào khu vực hạn chế trong sân bay Tuy Hòa. Việc này là đúng với Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Theo đó, tại điều 14 có quy định phương tiện được cấp giấy phép về kiểm soát an ninh hàng không, sân bay để phục vụ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, thì ô tô mang BKS 78A-001.14 thuộc diện phương tiện được cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không và đã được cấp thẻ.

