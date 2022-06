"Xe điên" náo loạn gây tai nạn ở Ninh Bình

Tài xế điều khiển xe ô tô Mazda màu đỏ đang đi trên đường rồi chệch dần sang làn đường ngược chiều, tông vào xe ô tô khác.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô hiệu Mazda màu đỏ đang đi thì bất ngờ "điên loạn" phóng ngược chiều rồi tông vào xe khác khiến người đi đường bức xúc.

Hình ảnh chiếc xe "điên" náo loạn trên đường gây TNGT ở Ninh Bình

Vụ việc được cho xảy ra vào sáng 24/6 trên đường tỉnh 483 đoạn qua địa phận xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình). Trong đoạn clip, tài xế điều khiển xe ô tô Mazda màu đỏ đang di chuyển trên đường bỗng đi chệch dần sang làn đường ngược chiều bên trái suýt đâm vào nhiều người đi xe máy.

Sau khi suýt đâm vào chiếc ô tô đỗ ven đường, chiếc xe ô tô Mazda bỗng nhiên tăng tốc lao trở lại làn đường của mình rồi tông thẳng vào đầu xe 16 chỗ khiến 2 chiếc xe lao lên vỉa hè. Chiếc xe ô tô màu đỏ tiếp tục từ từ trôi trở lại giữa đường. Rất may những người đi xe máy ở gần đó không bị liên lụy.

Liên quan đến sự việc này, sáng 26/6, xác nhận với Báo Giao thông, Đội CSGT và Trật tự Công an huyện Yên Khánh cho biết: Sự việc xảy ra vào hồi 5h55' ngày 24/6 tại Km 0+700 đường tỉnh 483 thuộc xóm 1, xã Khánh Vân, xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô 35A-112.57 do Lại Ngọc Vũ (SN 1996, ở huyện Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Ninh Bình - Kim Sơn thì va chạm với xe ô tô 35B-012.52 do Phạm Quang Tuyến (SN 1978, ngụ ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển.

Hậu quả vụ TNGT khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Rất may vụ việc không làm ai bị thương. Chiếc xe "điên" trong clip do tài xế Vũ điều khiển.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Yên Khánh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Vụ việc cũng được chuyển sang bên cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân.

