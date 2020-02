Xác minh 7 người từ Trung Quốc về Bình Dương không báo địa phương

Chủ Nhật, ngày 16/02/2020 10:59 AM (GMT+7)

Số người này từ Quê Châu (Trung Quốc) về Bình Dương sau Tết nhưng không khai báo với địa phương

Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo (Bình Dương) vừa gửi công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xác minh những người dân từng tiếp xúc với 7 người được cho là Trung Quốc trở lại Bình Dương.

Công văn nêu rõ qua xem xét báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 xảy ra ở xã An Thái, huyện Phú Giáo, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh 7 trường hợp từ Trung Quốc về Bình Dương có đi qua Vũ Hán.

Đề nghị xác minh nhân thân trước khi đi ở đâu, làm gì, thời gian về nước, thời gian trở lại Bình Dương. Họ làm gì, ở đâu, đã tiếp xúc với ai… báo cáo kịp thời, cụ thể.

Qua xác minh, Công an xã An Thái cho biết đó là trường hợp của bà N.T.T.T. (43 tuổi, quê Thái Bình) có hộ khẩu tại xã An Thái nhưng chỗ ở hiện nay ở phường Tân An (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Trước Tết bà T. cùng mẹ ruột và 5 người có quốc tịch Trung Quốc (trong đó có chồng, 2 con và 2 người em chồng của bà T.) về Trung Quốc. Ngày 31-1, bà T. cùng với 6 người kể trên nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất.

Sau khi về Bình Dương, bà T. cùng với chồng và 2 con nhỏ về nhà riêng ở phường Tân An (thành phố Thủ Dầu Một) sinh sống. Còn mẹ của bà T. thì về xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) sinh sống. Hai người em chồng bà T. về làm việc tại Khu công nghiệp Rạch Bắp (thị xã Bến Cát, Bình Dương) làm việc.

Hiện Trung tâm Y tế TP Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát đang xác minh làm rõ 7 người về từ Trung Quốc kể trên đã làm gì và đã tiếp xúc với những ai trong thời gian qua.

Trước đó theo thống kê của Sở Y Tế, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đã thống kê, cách ly 176 người Trung Quốc tại nhà ở hoặc nơi làm việc sau khi họ trở lại Bình DƯơng làm việc sau Tết. Hiện Bình Dương vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với cịch Covid-19.

