WHO công bố tên chính thức của dịch bệnh do virus Corona chủng mới

Thứ Tư, ngày 12/02/2020 06:40 AM (GMT+7)

Ngoài tên gọi Covid-19, WHO dự báo một thông tin quan trọng là vắc-xin sẽ có trong 18 tháng nữa.

Dịch bệnh do virus Corona chủng mới có tên gọi chính thức là Covid-19 (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Rạng sáng 12/2, Bộ Y tế dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, WHO vừa công bố tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (từng được tạm gọi là 2019-nCoV) là Covid-19. Tên gọi mới này rút gọn theo các từ "corona", "virus", "disease" (dịch bệnh) và 2019 (năm mà virus xuất hiện).

Theo WHO, tên gọi mới Covid-19 nhằm tránh liên hệ đến vị trí địa lý cụ thể, nhóm động vật hoặc người, và tránh tạo sự kỳ thị trong cộng đồng. Trong thông báo, WHO cũng dự báo vaccine ngừa Covid-19 sẽ sẵn sàng trong vòng 18 tháng nữa.

Hiện, WHO vẫn đang hối thúc các nước chia sẻ dữ liệu nhằm thúc đẩy nghiên cứu dịch bệnh Covid-19. Căn bệnh đã khiến 1.112 người tử vong (1.110 trường hợp tại Trung Quốc) trong tổng số 44.754 người nhiễm bệnh trên khắp thế giới, số liệu do Bộ Y tế cập nhật đến 6h sáng 12/2.

Liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh này tại Việt Nam, khi làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona nhấn mạnh: Phải khoanh vùng "dập" dịch cho bằng được.

Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang là "tâm điểm" trong đợt dịch bệnh nguy hiểm này

Với việc tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương có nhiều ca dương tính với chủng virus mới so với cả nước (10/15 ca), Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Vĩnh Phúc phải đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác cách ly (cả cách ly tại nhà và cách ly tập trung).

Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trung ương và địa phương cùng phải dồn lực, tập trung mọi nguồn lực cho huyện Bình Xuyên ("tâm điểm" dịch bệnh ở Vĩnh Phúc), cả về phương tiện y tế, vật tư, thuốc sát trùng, nguồn nhân lực hỗ trợ cho huyện.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã lên kế hoạch thành lập 8 chốt kiểm soát người ra vào “tâm dịch” ở huyện Bình Xuyên, đặc biệt ở xã Sơn Lôi. Trong quá trình kiểm soát 24/24, các chốt này có nhiệm vụ kiểm tra và đo thân nhiệt người lưu thông qua chốt; tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh cho tất cả các đối tượng di chuyển qua chốt.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/who-cong-bo-ten-chinh-thuc-cua-dich-benh-do-virus-corona-chun...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/who-cong-bo-ten-chinh-thuc-cua-dich-benh-do-virus-corona-chung-moi-1057998.html