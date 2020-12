Vụ xe container lùi, cán tử vong 2 chị em: “Các con dậy đi, sao không đứa nào ra ôm mẹ”

Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 09:14 AM (GMT+7)

"Các con ơi, sao các con đi sớm vậy, mẹ đã lo được gì cho các con đâu. Các con dậy đi, mẹ về đây rồi mà, sao không thấy đứa nào ra ôm mẹ vậy", chị Hưởng gào khóc gọi các con.

Liên quan đến vụ tai nạn 2 chị em ruột tử vong, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do ô tô đầu kéo lùi xe theo hướng thôn Quán - đê Sông Nhuệ đã va chạm với xe máy điện do P. T. T.H. (SN 2003, ở Phú Xuyên) điều khiển chở phía sau là em trai P.T.H. (SN 2014).

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 13h40 chiều 10/12, xe ô tô đầu kéo container mang BKS 15C-219.xx do anh Nguyễn Văn Thanh (1991, Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển đi đến đường thôn Quán, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên đã lùi xe dẫn đến va chạm vào xe máy điện 29M4-006.xx do P.T.T.H. điều khiển chở sau là em trai mình. Vụ tai nạn khiến 2 chị em H. tử vong tại chỗ.

Chia sẻ với PV, anh Thành (bố 2 nạn nhân) cho biết, hằng ngày anh là người đưa con trai út đi học, nhưng hôm 10/12, anh bị mệt nên đã nhờ con gái lớn là P.T.T.H. thay bố đưa em đi học. Trước khi đi, anh dặn dò các con đi lại cẩn thận, nhưng thật không ngờ, đó cũng là lần cuối cùng anh được nói chuyện với các con.

Theo lời anh Thành, khoảng hơn 13h khi 2 chị em vừa ra khỏi nhà, người dân báo tin 2 con anh bị tai nạn khiến vợ anh như chết lặng.

“Lúc tôi chạy đến đến nơi thấy người ta vây kín, tôi không dám bước vào để nhìn xem có phải các con của mình không. Đây là cú sốc quá lớn trong cuộc đời tôi mà mỗi lần nghĩ đến chân tay lại bủn rủn", anh Thành kể.

Anh Thành cũng cho biết, mấy hôm nay chị Nguyễn Thị Hưởng (vợ anh Thành) không chịu được nỗi đau nên đã khóc ngất lên ngất xuống, nằm bẹp trong nhà phải có người thân chăm sóc. Thi thoảng chị Hưởng lại gào khóc: "Các con ơi, sao các con đi sớm vậy, mẹ đã lo được gì cho các con đâu. Các con dậy đi, mẹ về đây rồi mà, sao không thấy đứa nào ra ôm mẹ vậy".

Chị Hưởng nằm bẹp gào khóc gọi tên các con

Anh Thành và chị Hưởng kết hôn và sinh được 3 người con. Đứa lớn đang học lớp 12, đứa thứ 2 học lớp 9, con út thì mới đang học lớp 1. Anh Thành kể, dù gia đình khó khăn nhưng anh chị chưa bao giờ phải để các con chịu khổ.

“Vợ chồng tôi mất hết rồi, buổi sáng các con còn nô đùa vui vẻ, trưa về ăn được bữa cơm mà giờ các con đã đi xa”, anh Thành nghẹn ngào.

Chiếc ban thờ nghi ngút khói hương trong căn nhà lạnh lẽo khiến lòng người như nghẹn lại.

