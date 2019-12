Vụ xe chở đoàn từ thiện đâm vào vách đá: Thêm 1 người tử vong

Tính đến thời điểm hiện tại có đã có 3 nạn nhân trong vụ xe chở đoàn người đi làm từ thiện tông vào vách núi tại Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ

Ngày 12/12, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã có thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ xe chở đoàn người đi làm từ thiện tông vào vách núi tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), nâng số người tử vong trong vụ tai nạn này lên con số 3.

Danh tính nạn nhân mới tử vong được xác định là anh Quang Tín (20 tuổi, trú huyện Tương Dương, Nghệ An).

Sau tai nạn, anh Tín bị thương nặng được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Hiện tại, còn 4 bệnh nhân bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, và bệnh viện ở Hà Nội.

Như tin đã đưa, khoảng 8h30 ngày 11/12, xe ô tô 16 chỗ của đoàn nghệ thuật tình thương thuộc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo cho trẻ khuyết tật Việt Nam (Hà Nội) do anh Nguyễn Công Minh cầm lái chở theo 7 người, đi từ thị trấn Mường Xén vào xã Bắc Lý thuộc huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để làm thiện nguyện. Khi đến đoạn giáp ranh giữa xã Bắc Lý và Huồi Tụ thì xe đâm vào vách núi. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ.

