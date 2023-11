Vụ Vạn Thịnh Phát: Kê biên siêu xe, du thuyền và hàng ngàn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan được xác định lập hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hàng ngàn pháp nhân, thâu tóm ngân hàng phục vụ mục đích cá nhân.

Một dự án của nhóm Vạn Thịnh Phát. Ảnh: PLO

Bà Lan chỉ đạo thân tín ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống rút tiền ngân hàng. CQĐT xác định bà Lan có hành vi phạm tội vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng, tham ô tài sản, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định. Ngoài ra, các bị can và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, CQĐT đã thu giữ tổng số tiền hơn 589 tỉ đồng và gần 15 triệu USD tiền mặt. Trong đó có 14,5 triệu USD tiền mặt bị can Trương Mỹ Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt. Theo lời khai của bà Lan, số tiền 14,5 triệu USD là của bà; bà tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ 190.000 USD của Trần Văn Hùng (nhân viên của bà Lan). Theo Kết luận điều tra, ông Hùng được Trương Mỹ Lan giao việc dọn dẹp, vệ sinh đồ đạc tại một căn hộ và được giao giữ một hộp giấy chứa tiền và tài liệu của con gái bà Lan là Chu Duyệt Phấn.

Sau đó, Hùng cất giữ hộp giấy chứa tiền và tài liệu tại chỗ ở của Hùng. CQĐT đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ 190.000 USD và một số tài liệu của Chu Duyệt Phấn.

Số tiền trên đã được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan.

CQĐT còn tạm giữ 1.266 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng; đã kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can hoặc cá nhân đứng tên hộ các bị can.

CQĐT cũng phong tỏa 43 tài khoản của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng. Tổng số tiền phong tỏa là hơn 1.896 tỉ đồng; đã kê biên 857.561.259 cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan; 137.763.300 cổ phần 5 công ty của các cá nhân, pháp nhân đứng tên hộ bà Lan…

Ngoài ra, CQĐT cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Lan nhờ nhiều người đứng tên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]