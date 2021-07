Vụ tử vong khi nâng ngực ở TP. HCM: Khen thưởng người tố giác

Thứ Tư, ngày 14/07/2021 17:00 PM (GMT+7)

Người đàn ông từ TP. HCM chở thi thể một cô gái đến trại hòm ở Trà Vinh yêu cầu khâm liệm, mai táng. Thấy có dấu hiệu bất thường, chủ trại hòm trình báo cơ quan công an, sau đó phát hiện nạn nhân tử vong khi phẫu thuật nâng ngực.

Ngày 14/7, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã ký quyết định khen thưởng cho anh Nguyễn Thành Phúc, ngụ khóm 3, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4/7, hai người từ TP. HCM đến huyện Cầu Kè, liên hệ với trại hòm và tự xưng là nhà từ thiện đến mua hòm, đồng thời yêu cầu khâm liệm một thi thể nữ với giá 20 triệu đồng.

Anh Nguyễn Thành Phúc được Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng giấy khen. Ảnh: M.T

Thấy khả nghi vì thi thể được chở trong xe ô tô 4 chỗ nên anh Phúc một mặt nhận lời để kéo dài thời gian, một mặt điện thoại báo cho công an địa phương. Nhận được tin báo, công an huyện Cầu Kè nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc.

Cơ quan công an xác định, hai người đi trên xe ô tô là Phan Đức Hồng (59 tuổi) và con gái (17 tuổi), ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM. Qua làm việc, Hồng trình bày quanh co, không trung thực.

Qua công tác đấu tranh, Hồng khai nhận là chủ một phòng khám ở TP. HCM. Sáng 3/7, chị N.T.T. (30 tuổi), ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, đến phòng khám do Hồng làm chủ để phẫu thuật nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật, nạn nhân bị tím tái, khó thở và tử vong sau đó.

Lúc này, Hồng tìm danh bạ điện thoại di động của nạn nhân và liên lạc được với người thân của chị T. ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau đó, Hồng cùng con gái đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô rồi chở về Trà Vinh nhưng đi lạc đường đến huyện Cầu Kè thì điện thoại hết pin, không liên lạc được với người nhà nạn nhân nên đến trại hòm yêu cầu khâm liệm và bị phát giác vụ việc trên.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP. HCM để xác minh, làm rõ theo thẩm quyền. Theo kết quả giám định pháp y, chị T. tử vong do sốc phản vệ. Thi thể nạn nhân cũng đã được bàn giao cho người nhà mai táng.

