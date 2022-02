Vụ TNGT 6 người chết ở Gia Lai: CA làm việc với chủ phương tiện, chủ hàng

Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT thảm khốc ở đường liên xã huyện Đak Đoa, 6 người chết.

Ngày 11/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn III, Bộ Quốc phòng) cho biết, sức khoẻ các nạn nhân trong vụ TNGT thảm khốc hôm 9/2 vừa qua đang tiến triển rất tốt.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Gia Lai đến thăm nạn nhân đang điều trị ở Bệnh viện Quân y 211

Trao đổi với Báo Giao thông, Bác sĩ Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, bệnh nhân Guêm (trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) nạn nhân trong vụ TNGT được đưa đến trong tình trạng gãy xương đòn và bị thương trên cơ thể. Ngày hôm qua (10/2), bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật đối với 2 vết gãy ở xương đòn cho bệnh nhân. Qua theo dõi, bệnh nhân sức khoẻ tiến triển tốt, tinh thần ổn định và không còn hoảng loạn nữa.

Còn bệnh nhân Guư đang điều trị tại bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn III, Bộ Quốc phòng) hiện nay sức khoẻ khá ổn định. Một lãnh đạo bệnh viện Quân y 211 cho biết, bệnh nhân hiện nay sức khoẻ đang hồi phục nhanh, tinh thần ổn định. Chúng tôi dự định sẽ cho bệnh nhân xuất viện trong khoảng thứ 3 hoặc thứ 5 trong tuần sau".

Liên quan đến vụ TNGT trên, trao đổi với Báo Giao thông Đại tá Lê Văn Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sắp tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ khởi tố hình sự vụ án liên quan đến vụ TNGT thảm khốc này. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra và công an huyện Đak Đoa đang tiến hành các bước điều tra liên quan đến vụ việc.

Về nguyên nhân tử vong của các nạn nhân được xác định là do va đập khi tai nạn làm đa chấn thương rồi tử vong. Trong số các nạn nhân có cả người điều khiển phương tiện gây TNGT hiện đã tử vong.

Cũng theo Đại tá Hà, hiện nay, lực lượng điều tra đang tiếp tục kiểm tra, giám định kỹ thuật phương tiện tai nạn, sau đó tổ chức phương án cứu hộ bằng cách cẩu lên. Trước khi kéo lên thì khám nghiệm phương tiện xem đảm bảo an toàn kỹ thuật như thế nào. Tuy nhiên, phương tiện hiện đang nằm ở dưới vực sâu. Chúng tôi tôi đã tính toán cẩu xe này lên để điều tra nhưng phương án cẩu rất khó. Chúng tôi đang làm việc với hợp tác xã vận tải Phước An (53, trần Kiên P. Phù Đổng, TP. Pleiku (Gia Lai) và chủ phương tiện để tính phương án cưa phương tiện này ra để dễ dàng kéo lên. Nếu họ không đồng ý thì sẽ tính phương án khác.

"Hiện, cơ quan điều tra đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật chúng tôi sẽ thông tin sau", Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc ở Đak Đoa, Gia Lai.

Trong một diễn biến có liên quan, Công an tỉnh Gia Lai cũng cho biết thêm đang làm việc với ông Nguyễn Thành Trung (trú tại 03 Võ Văn Tần, P. Thắng Lợi, TP. Pleiku) vì ông này là chủ phương tiện vận tải liên quan đến vụ tai nạn. Còn đối với chủ hàng hoá mì trên xe, cơ quan công an đã làm việc với bà Đặng Thị Tám (trú tại tổ 5, thị trấn Kon Dơng, H. Mang Yang) để làm rõ số hàng bốc xếp lên trên phương tiện là bao nhiêu. Hiện bà Tám chưa thông tin cụ thể về số lượng hàng hoá này.

Một cán bộ Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, trong vụ TNGT xảy ra vào rạng sáng ngày 9/2, cơ quan chức năng cũng xác định tài xế Huỳnh Đức Nguyên (nạn nhân tử vong) lần đầu tiên điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến đường liên xã này.

Trước đó, rạng sáng ngày 9/2, chiếc xe xe ô tô tải BKS: 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú tại 117/23, Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng) điều khiển xe đi từ hướng xã Hà Đông ra Đăk Sơ Mei bất ngờ lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông. Thời điểm xe ô tô lưu thông có 9 người ngồi trên cabin xe ô tô. 9 nạn nhân thì có tới 6 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương.

