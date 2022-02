Vụ tai nạn 6 người chết ở Gia Lai: Tang thương ập đến phận nghèo

Khẩn trương điều tra Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Y tế; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; UBND tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Gia Lai. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh: Huy động các điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn, có biện pháp xử lý nghiêm đối với lực lượng chức năng tại địa phương khi để xảy ra tình trạng ô tô tải chở quá số người quy định; Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; trong đó lưu ý kiểm tra vi phạm về việc chở quá số người quy định đối với mọi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe. Luân Dũng