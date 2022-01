Vụ Tịnh thất Bồng Lai "rất đau lòng", cần ngăn chặn những vụ việc tương tự

Như Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 7/1, Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".