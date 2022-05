Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Mẹ của Diễm My nói gì về việc công an đang tìm con mình?

Liên quan việc Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, PV đã liên hệ bà Đoàn Thị Tuyết Mai (ngụ TPHCM, mẹ ruột Diễm My) để tìm hiểu thêm về những uẩn khúc xung quanh việc "mất tích" đầy bí ẩn của cô gái này.

Mong ngày đoàn tụ với con gái

Chia sẻ với PV, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) cho biết, bản thân rất vui vì cơ quan công an đã vào cuộc tìm con gái mình. “Đến nay con gái tôi vẫn mất tích, hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Khi hay tin công an tìm con gái mình, tôi hy vọng nhưng cũng rất lo vì không biết con mình giờ này ở đâu, sống như thế nào. Tôi cố sống để đến ngày gặp lại con”, bà Mai chia sẻ.

Theo bà Mai, trong suốt thời gian qua, vợ chồng bà đã rất mệt mỏi phải bỏ công việc để đi tìm con gái, có những thời điểm gia đình bà phải lặn lội khắp các tỉnh thành phía Nam để tìm con gái nhưng đến nay mọi nỗ lực vẫn chưa có kết quả.

“Từ khi Diễm My “dính líu” đến Tịnh thất Bồng Lai, trên mạng xã hội có nhiều người chửi rủa con gái và gia đình tôi bằng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến con bé, đồng thời công việc làm ăn của hai vợ chồng tôi cũng bị ảnh hưởng theo”, bà Mai chia sẻ.

Bà Đoàn Thị Tuyết Mai chia sẻ về hành trình đi tìm con gái của mình.

Nhớ lại nguồn cơn xảy ra sự việc, bà Mai cho biết con gái của bà trong một lần đến TP Vũng Tàu vào tháng 4 (âm lịch) năm 2019 có quen biết bà Cao Thị Cúc, Lê Thanh Huyền Trân (người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai).

Ngày 15/4/2019, Lê Thanh Huyền Trân rủ con gái của bà từ TPHCM xuống Tịnh thất Bồng Lai ở Long An ăn buffet và làm quen thêm các thành viên tại đây. Sau lần này, các thành viên trong tịnh thất liên tục gọi điện cho Diễm My với nội dung “Về chùa nghe giảng đạo, vào thứ 2,4,6 mỗi tuần”.

“Con tôi có xin đi xuống tịnh thất một tuần ba bữa, khi đi còn đem sữa theo để cho các chú tiểu dưới đó. Tôi nghĩ con mình nó đi làm việc tốt nên cứ để cho nó đi. Nhưng không ngờ, con tôi thay đổi từ khi đến Tịnh thất Bồng Lai”, bà Mai tâm sự.

'Con tôi thay đổi từ khi đến Tịnh thất Bồng Lai'

Cũng theo bà Mai, kể từ ngày đến Tịnh thất Bồng Lai, con gái bà đã có nhiều thay đổi. Vào đêm trước khi chuẩn bị lên máy bay đi du học, Diễm My đã rời khỏi nhà. Ngay trong đêm, bà Mai cùng chồng mình đã gọi điện cho con gái để khuyên ngăn nhưng cô gái cương quyết không ra nước ngoài để du học mà muốn đi “tu” tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nghĩ rằng con gái bị bệnh, bà Mai cùng chồng đến Tịnh thất Bồng Lai đưa con gái về để chạy chữa. Tuy nhiên, đến ngày 7/9/2019 Diễm My tiếp tục bỏ nhà đi, ban đầu My còn liên lạc với gia đình năn nỉ mẹ xin được ở lại tịnh thất để “tu”, rồi dần dần… cắt đứt liên lạc.

Vẫn theo lời bà Mai, quá lo lắng về tình trạng của con mình, ngày 24/10/2019 vợ chồng bà tiếp tục đến Tịnh thất Bồng Lai để khuyên con về nhà. Tuy nhiên, khi ông Thắng (ba ruột Diễm My) mới nói được đôi lời khuyên ngăn, thuyết phục My trở về thì người trong Tịnh thất đã dẫn con gái bà rời đi.

Chiều 16/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My, để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’.

“Mấy ngày sau, hai vợ chồng tôi cùng với mười mấy người anh em bà con đến tịnh thất để tìm con gái. Nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai đã quay video vu khống chúng tôi đưa 50 côn đồ đến để gây chuyện…”, bà Tuyết Mai kể.

Để gặp con gái, vợ chồng bà Mai đã nhờ cơ quan chức năng tỉnh Long An vào cuộc để được đối chất với bà Cao Thị Cúc, ông Lê Tùng Vân. Sau lần đó, vợ chồng bà Mai đưa Diễm My về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên đến ngày 11/6/2020 Diễm My tiếp tục bỏ trốn nhà để đến Tịnh thất Bồng Lai.

Công an khám xét hộ bà Cao Thị Cúc – nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai để phục vụ điều tra.

“Trước kia khi chưa quen biết với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai, con tôi rất ngoan hiền và chưa bao giờ to tiếng với bất cứ ai nhất là ba mẹ, em trai. Thời gian sau khi về nhà, tháng 6/2020 Diễm My tiếp tục bỏ trốn đến tịnh thất và có những biểu hiện bất thường như quay clip tung lên mạng chửi cha mẹ, vu khống loạn xạ… Thậm chí trong một số clip, My còn xin tiền, làm những điều bất thường chúng tôi không ngờ tới được”, bà Mai nghẹn ngào.

Cũng theo bà Mai, bản thân bà đã gọi điện thoại cho những người ở Tịnh thất Bồng Lai như Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, hay cả ông Lê Tùng Vân với mong muốn được gặp con mình và đưa nó trở về.

"Nhưng mọi cuộc gọi của tôi đều vô ích khi không có ai nghe máy. Cho đến nay khi các thành viên trong Tịnh thất Bồng lai lần lượt bị khởi tố, hiện tại vẫn chưa ai tìm thấy Diễm My" -bà Mai nói.

