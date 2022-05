Công an Long An truy tìm Võ Thị Diễm My trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Công an Long An truy tìm Võ Thị Diễm My trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”, do Lê Tùng Vân cầm đầu đã bị khởi tố ngày 3/1.

“Tịnh thất Bồng Lai” (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ") thuộc địa bàn ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Võ Thị Diễm My

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM), chỗ ở khác: Số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo đề nghị của cơ quan công an, ai phát hiện hay có thông tin về Võ Thị Diễm My như trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết.

