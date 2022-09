Vụ sập tường nhà xưởng khiến 5 người chết: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

Danh sách 11 người bị thương vong Như Báo Người Lao Động điện tử đã nhiều lần thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 15-6, tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy Savvy Seafood trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Cụ thể, vào thời điểm trên, khi các công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá… từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới. Vụ việc đã khiến 11 người bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến 22 giờ tối cùng ngày, 5 người trong số đó đã tử vong, 6 người bị thương còn lại vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Tất cả nạn nhân này đều ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong đó, thị xã An Nhơn có 2 người tử vong, 2 người bị thương và huyện Tuy Phước có 3 người tử vong, 4 người bị thương. Cụ thể: A - Bị thương: 1. Nguyễn Thanh Quang (SN 1981), ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước 2. Nguyễn Thị Gái (SN 1971), ngụ khu vực Hoà Nghi, phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn. 3. Nguyễn Thị Hoan (SN 1985), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. 4. Nguyễn Thanh Vân (SN 1952), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. 5. Trần Văn Đạt (SN 1973), ngụ phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn. 6. Nguyễn Thành Lập (SN 1992), ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. B – Tử vong 1. Hồ Ngọc Luân (SN 1998), ngụ thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn 2. Ngô Thanh Trực (SN 1985), ngụ thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước 3. Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988), ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước 4. Phạm Đức Tài (SN 1983), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. 5. Hồ Văn Hướng (SN 1966), ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.