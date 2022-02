Vụ sập tường 7 người chết: Cảnh cáo Trưởng ban quản lý các KCN Vĩnh Long

Thứ Ba, ngày 22/02/2022 17:05 PM (GMT+7)

Ông Khôn bị kỷ luật do liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, trong vụ sập tường nghiêm trọng, làm 7 người chết và 1 người bị thương…

Ngày 22/2, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa triển khai quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Phạm Thành Khôn, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Ông Phạm Thành Khôn bị kỷ luật cảnh cáo

Theo đó, ông Khôn bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo, do liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến cấp dưới vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là vụ sập tường tại Công ty Bo Hsing làm 7 người chết và 1 người bị thương, xảy ra trong năm 2019.

Trong một diễn biến khác, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cũng cho hay, trên cơ sở kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở đang tiến hành các bước để xử lý kỷ luật ông Khôn về mặt chính quyền.

Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc, vào tháng 11/2021, tỉnh Vĩnh Long cũng đã thi hành quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Lê Phước Thiện - Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Ông Thiện cũng được xác định có liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Như Báo Giao Thông đã thông tin, hồi tháng 3/2019, công trình nhà xưởng Công ty Bo Hsing (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đang thi công, bức tường cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập.

Hiện trường vụ sập tường ở Vĩnh Long năm 2019

Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là sự cố cấp 1. Hạng mục xảy ra sự cố thuộc nhà xưởng số 3, diện tích xây dựng khoảng 4.844 m2, thuộc loại công trình công nghiệp, cấp III, có kết cấu nhà trệt, khung bên trong sắt tiền chế, mái tôn, khung bên ngoài bê tông cốt thép, vách xây gạch ống dày 200, đoạn bị sập dài khoảng 30 mét, cao 12,57mét.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong tháng 3/2021

Công trình do Công ty Bo Hsing làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng dịch vụ Cát Thành tư vấn thiết kế, thi công; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long thẩm định thiết kế cơ sở và cấp giấy phép; Công ty Cơ khí Xây dựng Hưng Thịnh Phát thi công và chủ đầu tư giám sát thi công.

Cơ quan điều tra sau đó vào cuộc. Ông Thiện cùng 2 người khác trong Ban, gồm: Trương Văn Tuấn (Trưởng Phòng Quy hoạch - Môi trường), Nguyễn Trần Bảo Quốc (chuyên viên); và các cá nhân: Đặng Sử Quân (ngụ Thanh Hóa, Phó giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát), Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Bình Dương, Giám đốc Công ty Cát Thành); Trần Quan Trừ (ngụ Long An, kỹ sư) và Dương Thanh Phong (ngụ Long An, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An), cùng bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Tháng 3/2021, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 7 bị cáo nói trên. Qua đó, tuyên phạt bị cáo Quân 2 năm 6 tháng tù, hưởng án treo thử thách 5 năm từ ngày tuyên án. Tùng và Trừ cùng 2 năm tù, hưởng án treo thử thách 4 năm từ ngày tuyên án. Bị cáo Phong 1 năm 6 tháng tù, hưởng án treo thử thách 3 năm từ ngày tuyên án.

Đối với 3 cán bộ thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cũng nhận án tù treo. Cụ thể, Quốc và Tuấn, mỗi bị cáo 2 năm tù treo, thử thách 4 năm từ ngày tuyên án. Bị cáo Thiện 1 năm 6 tháng tù treo, thử thách 3 năm từ ngày tuyên án.

Bản án này sau đó bị Viện KSND cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị với lý do TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử, tuyên phạt án treo cho 7 bị cáo là không nghiêm, không có tác dụng răn đe…

