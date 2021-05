Vụ rao bán hàng ngàn CMND: Ai có thể bị xử lý?

Rao bán với giá hơn 200 triệu đồng Như đã phản ánh, 17 GB dữ liệu chứa ảnh chụp CMND của hàng ngàn người Việt Nam đang bị rao bán với giá 9.000 USD (khoảng 207 triệu đồng) trên diễn đàn hacker. Quan sát hình ảnh trên mạng cho thấy phần lớn là CMND loại cũ (loại chín số - PV), chứ không phải CCCD mẫu mới. Các dữ liệu này được đăng bởi thành viên có nickname Ox1337xO. Người này khẳng định đang sở hữu lượng lớn dữ liệu KYC (Know Your Customer) - dữ liệu để xác minh thông tin người dùng. 17 GB dữ liệu bao gồm ảnh chụp CMND, CCCD (mặt trước, mặt sau), ảnh/video selfie, đi kèm địa chỉ, số điện thoại và email. Trong đó, riêng một tệp tin dung lượng 1,4 GB chứa thông tin của hơn 3.000 người. Để chứng minh lời nói, người này chia sẻ một số ảnh chụp màn hình, trong đó bao gồm một số giấy tờ, sổ hộ khẩu của người Việt Nam và chấp nhận mua bán qua một bên trung gian nếu người mua nghi ngờ. Các dữ liệu trên được rao bán với giá 9.000 USD và thanh toán bằng tiền mã hóa bitcoin hoặc litecoin. Cần luật hóa vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân Tại Việt Nam, việc thông tin cá nhân của một người dân bị tiết lộ không phải là hiếm. Nhiều trường hợp thông tin cá nhân bị đánh cắp từ một cá nhân, tổ chức khác để thành lập doanh nghiệp, trốn thuế hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trên thế giới hiện có trên 100 quốc gia ban hành luật bảo vệ thông tin cá nhân nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có quy định về vấn đề này. Đầu năm 2021, Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đây có thể là bước tiến trong việc luật hóa vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân cần có những biện pháp kỹ thuật lẫn pháp lý, theo đó bắt buộc các tổ chức thu thập phải mã hóa trước khi lưu trữ và sử dụng. ThS VÕ PHƯỚC LONG, giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM