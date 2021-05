Vì sao phải ‘cấp tốc’ cấp CCCD gắn chip trước ngày 1-7?

Chủ Nhật, ngày 02/05/2021 00:30 AM (GMT+7)

Nhiều người thắc mắc vì sao lực lượng công an phải cấp tốc, ngày đêm cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Bộ Công an đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip trước ngày 1-7. Với mục tiêu này, suốt hai tháng quá, lực lượng công an trên cả nước tập trung tối đa nhân lực, cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất để làm thủ tục cho người dân.

Thậm chí, để đảm bảo tiến độ, công an nhiều địa phương phải chia nhiều ca làm việc, làm cả ngày đêm.

Nhiều bạn đọc thắc mắc vì sao phải cấp tốc cấp thẻ CCCD như vậy?

Công an làm thủ tục cấp CCCD cho người dân

Lý giải điều này, Công an TP Hà Nội cho hay với mục tiêu hoàn thành cấp 50 triệu CCCD trước ngày 1-7, tức con số này là gần 50% tổng dân số Việt Nam.

Cần lưu ý rằng, mục tiêu trên không phải bắt buộc mọi người dân đều cần phải đi đổi sang thẻ CCCD mới, chỉ những người có CMND (9 số và 12 số), CCCD mã vạch bị hỏng, rách, hết hạn sử dụng, hoặc bị mất mới cần đi đổi.

Theo công an, việc này là để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành từ 1-7, trong đó có việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy, thông tin về cư trú của công dân sẽ được khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua mã định danh cá nhân (chính là số CCCD).

Thông tin cơ bản của người dân sẽ được cập nhật và chia sẻ với nhiều cơ quan khác nhau nhằm giảm bớt giấy tờ, thủ tục cho người dân. Vì vậy, người dân cần đi làm CCCD gắn chip để khi làm thủ tục hành chính, có thể chỉ cần xuất trình CCCD gắn chip, không cần đem theo nhiều loại giấy tờ như hiện nay.

Trước đó, trao đổi với PLO, Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, cho biết việc triển khai cấp CCCD gắn chip vẫn đang được lực lượng công an toàn quốc tập trung tối đa, thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

Tính từ 1-3-2021 đến nay, lực lượng công an cả nước đã thu nhận trên 34 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử.

Bộ Công an đặt mục tiêu đến 1-7 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên toàn quốc. Với kết quả đã đạt được, dự kiến mục tiêu trên sẽ hoàn thành đúng theo kế hoạch.

Đáng chú ý, Bộ Công an đặt mục tiêu đến trước ngày 30-4, công an 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh) sẽ cấp CCCD cho một nửa dân số trên địa bàn.

Theo Đại tá Phạm Công Nguyên, đến nay các tỉnh này đều hoàn thành, một số địa phương còn vượt chỉ tiêu đề ra.

Về một số trường hợp đã làm thủ tục nhưng bị chậm trả thẻ CCCD, Cục trưởng C06 giải thích có thể do công đoạn chuyển phát CCCD tới người dân gặp trục trặc nên dẫn tới việc chậm trễ.

Riêng với trường hợp là các học sinh chuẩn bị thi lớp 10, vị cục trưởng khẳng định ngành công an đã chuẩn bị sẵn sàng cả về nhân lực và cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện, đảm bảo các em có thể được cấp CCCD thuận lợi nhất.

