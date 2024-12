Vụ phóng hỏa quán cà phê làm 11 người tử vong: Chuyên gia tội phạm học lên tiếng

Trước đó, khoảng 23h ngày 18/12, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có nhiều người mắc kẹt bên trong. Tiếp nhận tin báo, nhiều đơn vị chữa cháy thuộc Công an TP Hà Nội và Công an các quận được điều động đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài và phát hiện 11 người đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm phóng hỏa là Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội danh “Giết người”. Đây là đối tượng này có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Hùng khai nhận, bản thân đến quán uống bia và xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở đây. Do bực tức vì bị đánh, Hùng gọi xe taxi đến chợ Cổ Nhuế mua 1 xô nhựa rồi mang đi mua xăng. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hùng quay lại quán cà phê và hất xăng vào quán, bật lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, ông Hùng bỏ đi.