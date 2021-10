Vụ ôtô đâm 3 xe máy ở Hội An, 1 người tử vong: Tài xế ôtô có nồng độ cồn

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 08:52 AM (GMT+7)

Vụ TNGT ôtô đâm liên hoàn 3 xe máy trên đường ĐT607 ở Hội An (Quảng Nam) làm 1 người chết tại chỗ, công an xác định tài xế ôtô có nồng độ cồn.

Sáng 30/10, lãnh đạo Đội CSGT, Công an TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, sau khi vụ TNGT xảy ra, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tài xế ôtô thì phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở.

Xe ôtô bị hư hỏng nặng phần đầu sau khi TNGT xảy ra.

Đội CSGT, Công an TP. Hội An thông tin: Sau khi xảy ra vụ TNGT, tài xế ô tô được đưa về công an phường Thanh Hà làm việc. Sau đó tài xế xin được vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tại bệnh viện, lực lượng CSGT đã làm việc với tài xế ô tô và xác định tài xế ô tô có nồng độ cồn trong hơi thở. Hiện nguyên nhân vụ TNGT đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 19h50 ngày 29/10, tại trước số nhà 633 Nguyễn Tất Thành thuộc tuyến ĐT 607, đoạn thuộc Tổ 8, Bàu Súng, Thanh Hà (Hội An, Quảng Nam) xảy ra vụ TNGT giữa xe ôtô BKS 92A-063.57 do anh Nguyễn Thông (SN 1983, trú tại Tổ 7, Bến Trể, Cẩm Hà, Hội An) điều khiển lưu thông từ hướng Hội An đi Đà Nẵng va chạm với 3 xe môtô đi từ hướng Đà Nẵng về Hội An.

Cụ thể: xe môtô BKS 92C1-232.12 do chị Trần Võ Khánh Linh (SN 1988, trú tại An Bàng, Cẩm An, Hội An) điều khiển; xe môtô BKS 92C1-187.13 do chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, trú tại Cẩm An, Hội An) điều khiển và xe môtô BKS 92F1-094.83 do chị Nguyễn Thị Sang (SN 1986, trú tại Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hậu quả, vụ TNGT khiến nạn nhân Trần Võ Khánh Linh tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Sang bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Nguồn: https://www.atgt.vn/vu-oto-dam-3-xe-may-o-hoi-an-1-nguoi-tu-vong-tai-xe-oto-co-nong-do-con-d5304...Nguồn: https://www.atgt.vn/vu-oto-dam-3-xe-may-o-hoi-an-1-nguoi-tu-vong-tai-xe-oto-co-nong-do-con-d530468.html