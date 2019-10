Người đàn bà bí ẩn đứng sau vụ đổ chất thải đầu độc nguồn nước sông Đà

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 00:30 AM (GMT+7)

Như đã đưa tin, sáng 20-10, đối tượng Lý Đình Vũ (SN 1982, trú ở Thuận Thành, Bắc Ninh), chủ mưu trong việc xả chất thải làm ô nhiễm nguồn nước sông Đà đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, Vũ được 1 người phụ nữ tên là Trang ở Phú Thọ thuê đổ chất thải. Người phụ nữ yêu cầu Vũ đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) lấy chất thải, sau đó đem đến chỗ nào vắng người thì đổ.

Sau khi thoả thuận với người phụ nữ tên Trang, Lý Đình Vũ quay về Bắc Ninh thuê Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám đi lấy chất thải để đổ. Ngày 6-10, Đại và Thám lái xe ô tô tải biển kiểm soát 99C-08783 đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà lấy chất thải (bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10m3), sau đó di chuyển về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90, địa chỉ tại xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên gửi xe.

Đối tượng Lý Đình Vũ tại cơ quan điều tra.

Đến ngày 8-10, Đại và Thám lái xe tải trên đi đổ thải ở Hoà Bình, tuy nhiên, do trên đường bị hỏng xe nên Đại gọi điện cho Vũ đến. Chính vì vậy, Vũ đã lái xe ô tô BKS 89A-13766 đến nơi xe hỏng.

Sau đó, 3 đối tượng mang xe tải đi sửa rồi chở đến khu vực vắng người ở xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình tiến hành xả chất thải, sau đó bỏ trốn.

Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám.

Sau khi biết Đại và Thám bị bắt, Lý Đình Vũ đã bỏ trốn. Với quyết tâm nhanh chóng bắt bằng được đối tượng, lãnh đạo Bộ Công an đã giao trách nhiệm chính cho Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an Hoà Bình và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an truy bắt.

Hơn 2 ngày lần theo dấu vết của đối tượng từ Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, đến ngày 20-10, lực lượng chức năng đã xác định Lý Đình Vũ đang trốn ở Hải Phòng nên đã vận động ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Ngày 20-10, biết không thể trốn tránh được nữa, Lý Đình Vũ đã đến Công an Bắc Ninh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an tỉnh Hoà Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan.